Các nhà thiên văn học khám phá bằng chứng mới về việc các ngôi sao thoát khỏi nơi sinh của chúng

By

Các nhà thiên văn học từ lâu đã bị mê hoặc bởi quá trình các ngôi sao thoát khỏi nơi sinh của chúng và lan rộng khắp thiên hà, vì điều này đóng một vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa của thiên hà. Trong khi các nghiên cứu lý thuyết đã đề xuất hai cách giải thích khả dĩ cho hiện tượng này thì dữ liệu quan sát về các ngôi sao thoát ra vẫn còn hạn chế và chưa đầy đủ. Tuy nhiên, một nghiên cứu mang tính đột phá gần đây được thực hiện bởi một nhóm các nhà nghiên cứu chung từ Đài quan sát thiên văn quốc gia (NAOC) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS), Đài thiên văn Thượng Hải của CAS và Đại học Quảng Châu đã làm sáng tỏ trạng thái thoát hiểm ban đầu. các ngôi sao.

Bằng cách sử dụng các vạch quang phổ phân tử có độ phân giải cao, các nhà nghiên cứu đã sử dụng Mảng ăng-ten milimet/dưới milimét lớn Atacama (ALMA) để quan sát nhiều vùng hình thành sao trẻ. Những quan sát của họ đã dẫn đến việc phát hiện ra lõi tiền sao trong vùng hình thành sao G352.63-1.07 thể hiện sự thay đổi vận tốc rõ rệt. Các đường phân tử quan sát được trong lõi cung cấp bằng chứng thuyết phục rằng tiền sao có vận tốc khác với đám mây mẹ của nó, cho thấy rằng nó đang trong quá trình rời khỏi nơi sinh ra.

Bằng cách phân tích vận tốc quang phổ của các vạch phân tử, các nhà nghiên cứu xác định rằng tiền sao có sự dịch chuyển màu xanh đáng kể so với đám mây phân tử ban đầu của nó. Các quan sát cũng tiết lộ rằng lõi từng là một phần bên trong của đám mây, càng củng cố thêm cho quan điểm về sự thoát ra của ngôi sao. Dựa trên vận tốc thoát và độ lệch không gian của lõi, các nhà nghiên cứu ước tính rằng sự thoát ra xảy ra cách đây chưa đầy 4,000 năm, khiến nó trở thành một trong những sự kiện trẻ nhất và tràn đầy năng lượng nhất trong các vùng hình thành sao của Dải Ngân hà.

Khám phá này thách thức những giả định trước đây về cơ chế khiến các ngôi sao thoát khỏi nơi sinh của chúng. Mặc dù vận tốc thoát của sao trung tâm thấp hơn so với các sao phóng tốc độ cao được tạo ra trong các cụm sao nhưng nó có thể so sánh với vận tốc phân tán trung bình của các sao trẻ. Những phát hiện này cho thấy sự sụp đổ của các đám mây phân tử đóng vai trò quan trọng trong việc khiến các ngôi sao thoát ra ngoài.

Trong tương lai, nhóm nghiên cứu có kế hoạch nghiên cứu sâu hơn, tập trung vào tương tác đa sao và sự giãn nở khí nổ trong vùng hình thành sao G352.63-1.07. Bằng cách khám phá những động lực này, các nhà thiên văn học hy vọng sẽ có được sự hiểu biết toàn diện hơn về các lực tác động trong quá trình các ngôi sao trẻ thoát ra ngoài.

Câu Hỏi Thường Gặp

1. Điều gì khiến các ngôi sao thoát khỏi nơi sinh của chúng?

Các ngôi sao có thể thoát khỏi nơi sinh của chúng do sự tương tác trong các hệ thống nhiều sao trẻ hoặc do động năng thu được trong quá trình co lại hoặc tương tác của các đám mây hoặc cụm phân tử.

2. Sự thoát ra của một tiền sao được quan sát như thế nào?

Một nhóm các nhà nghiên cứu chung đã sử dụng các vạch quang phổ phân tử có độ phân giải cao và Mảng ăng-ten milimet/dưới milimet lớn Atacama (ALMA) để quan sát vùng hình thành sao G352.63-1.07. Lõi tiền sao trong khu vực này thể hiện sự thay đổi vận tốc đáng chú ý, cho thấy rằng nó đang rời khỏi nơi sinh ra.

3. Những quan sát tiết lộ điều gì về sự thoát ra của tiền sao?

Các quan sát cho thấy tiền sao có sự dịch chuyển màu xanh đáng kể so với đám mây phân tử mẹ của nó. Lõi của tiền sao được tìm thấy là một phần bên trong của đám mây, cho thấy nó đã thoát ra gần đây, cách đây chưa đầy 4,000 năm.

4. Những phát hiện này gợi ý điều gì về cơ chế khiến các ngôi sao thoát ra ngoài?

Mặc dù tốc độ thoát của tiền sao được quan sát thấp hơn so với các sao phóng ra tốc độ cao được tạo ra trong các cụm sao, nhưng nó có thể so sánh với tốc độ phân tán trung bình của các sao trẻ. Điều này cho thấy rằng sự sụp đổ của đám mây có thể là cơ chế chính khiến các ngôi sao thoát ra ngoài.