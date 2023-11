NASA tiết lộ đặc điểm núi lửa hình đầu lâu nham hiểm ở sa mạc Sahara

By

Trong một màn trình diễn rùng rợn về nghệ thuật của thiên nhiên, NASA đã tiết lộ một bức ảnh kỳ lạ về cấu trúc giống hộp sọ ẩn hiện trong một hố núi lửa khổng lồ ở Chad. Hình ảnh lạnh thấu xương này được chụp bởi một phi hành gia trên Trạm vũ trụ quốc tế vào ngày 12 tháng 3,300, cho thấy “hộp sọ” đáng sợ nằm ở trung tâm của Trou au Natron, còn được gọi là Doon Orei, một miệng núi lửa rộng XNUMX foot.

Khuôn mặt đáng lo ngại bao gồm natron, nón than và bóng tối. Natron, một chất màu trắng đặc biệt, tạo ra màu sắc của miệng, mũi và má trái của hộp sọ. Nó là hỗn hợp tự nhiên của natri cacbonat decahydrat, natri bicarbonate, natri clorua và natri sunfat. Trong khi đó, lỗ mắt và lỗ mũi bao gồm các nón than, là những ngọn đồi hình nón dốc được hình thành xung quanh các miệng núi lửa, cao chót vót so với cảnh quan xung quanh. Hình dạng đáng ngại của hộp sọ càng được nhấn mạnh bởi bóng đổ của vành miệng núi lửa.

Trou au Natron ngày nay có vẻ hoang tàn và không có sự sống, nhưng nó từng là một hồ băng nhộn nhịp cách đây khoảng 14,000 năm. Hóa thạch của ốc biển và sinh vật phù du được phát hiện bên dưới tầng phủ natron của nó trong những năm 1960, cho thấy có một hệ sinh thái dưới nước trước đây. Hơn nữa, hóa thạch tảo có niên đại 120,000 năm đã được xác định trong chuyến thám hiểm tiếp theo vào năm 2015. Điều đáng ngạc nhiên là Trou au Natron được coi là một trong những đặc điểm núi lửa mới hơn ở Khối núi Tibesti, mặc dù các núi lửa xung quanh có thể lâu đời hơn nhiều.

Hỏi đáp:

Hỏi: natron là gì?

Trả lời: Natron là hỗn hợp muối tự nhiên bao gồm natri cacbonat decahydrat, natri bicarbonate, natri clorua và natri sunfat.

Q: Nón than là gì?

Đáp: Nón than là những ngọn đồi hình nón dốc được hình thành xung quanh các miệng núi lửa, nhô lên trên địa hình xung quanh.

Hỏi: Trou au Natron tọa lạc ở đâu?

Đáp: Trou au Natron, còn được gọi là Doon Orei, nằm ở sa mạc Sahara, đặc biệt là trong khối núi Tibesti ở Tchad.

Hỏi: Hoạt động của núi lửa Trou au Natron vẫn đang diễn ra phải không?

Trả lời: Mặc dù bản thân Trou au Natron hiện không hoạt động nhưng nó nằm gần Tarso Toussidé, nơi có một ngọn núi lửa dạng tầng có khả năng hoạt động.