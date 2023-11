Phi hành gia Apollo 13 Thomas K. Mattingly qua đời ở tuổi 87, để lại di sản về khả năng giải quyết vấn đề

By

Thomas K. “TK” Mattingly, một phi hành gia nổi tiếng của NASA, người đóng vai trò then chốt trong sứ mệnh Apollo 13 xấu số, đã qua đời ở tuổi 87. Những nỗ lực giải quyết vấn đề đáng chú ý của Mattingly từ kiểm soát mặt đất đã giúp đưa phi hành đoàn trở về an toàn đến Trái đất, mặc dù đã bị loại khỏi sứ mệnh trước khi phóng do tiếp xúc với bệnh rubella.

Dù không thể tham gia chuyến bay thực tế nhưng chuyên môn của Mattingly tỏ ra vô giá khi một vụ nổ làm tê liệt tàu vũ trụ trên đường tới Mặt trăng. Bằng cách sử dụng kiến ​​​​thức và sự khéo léo của mình, Mattingly đã nghĩ ra các quy trình từ Cơ quan Kiểm soát Sứ mệnh để tiết kiệm năng lượng, đảm bảo tái nhập thành công vào bầu khí quyển Trái đất. Kết quả là các phi hành gia James Lovell, Jack Swigert và Fred Haise đã có thể sống sót sau cuộc hành trình đau khổ.

Những đóng góp đặc biệt của Mattingly còn vượt xa cả sứ mệnh Apollo 13. Bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một phi công của Hải quân Hoa Kỳ, ông được chọn vào lớp phi hành gia năm 1966. Sau đó, ông giữ chức vụ phi công mô-đun chỉ huy trong sứ mệnh Apollo 16 và chỉ huy hai sứ mệnh Tàu con thoi, để lại tác động lâu dài đến việc khám phá không gian .

Câu chuyện đáng chú ý của anh đã được bất tử hóa trong bộ phim nổi tiếng năm 1995 “Apollo 13”, với nam diễn viên Gary Sinise đóng vai Mattingly. Bằng sự cống hiến, chuyên môn và khả năng giải quyết vấn đề của mình, Mattingly đã đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiểu biết của chúng ta về không gian và mở đường cho những chuyến thám hiểm không gian trong tương lai.

Hỏi đáp:

Hỏi: Vai trò của Thomas K. Mattingly trong sứ mệnh Apollo 13 là gì?

Trả lời: Mattingly ban đầu được chỉ định làm phi công mô-đun chỉ huy cho chuyến bay Apollo 13 nhưng đã bị hạ cánh do tiếp xúc với bệnh sởi Đức. Tuy nhiên, anh ta đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát mặt đất bằng cách đưa ra các quy trình để tiết kiệm năng lượng, đảm bảo phi hành đoàn quay trở lại thành công.

Hỏi: Thomas K. Mattingly đã tham gia những nhiệm vụ nào khác?

Đáp: Mattingly từng là phi công mô-đun chỉ huy trong sứ mệnh Apollo 16 và chỉ huy hai sứ mệnh Tàu con thoi.

Hỏi: Mattingly được tôn vinh như thế nào trong văn hóa đại chúng?

Đáp: Những đóng góp đáng kinh ngạc của Mattingly đã được miêu tả trong bộ phim “Apollo 1995” năm 13, với nam diễn viên Gary Sinise đóng vai nhân vật của anh ấy.