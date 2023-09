Băng biển Nam Cực đạt mức thấp kỷ lục, làm dấy lên mối lo ngại về tác động của biến đổi khí hậu

By

Theo Trung tâm Dữ liệu Băng và Tuyết Quốc gia Hoa Kỳ (NSIDC), phạm vi băng biển bao quanh Nam Cực đã đạt mức thấp kỷ lục trong mùa đông. Sự phát triển này đã làm dấy lên mối lo ngại của các nhà khoa học về tác động ngày càng tăng của biến đổi khí hậu ở vùng cực Nam. Việc giảm độ che phủ của băng trên biển có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với các loài động vật như chim cánh cụt, loài sống dựa vào băng để sinh sản và nuôi con non. Ngoài ra, việc giảm ánh sáng mặt trời phản chiếu bởi băng trắng vào không gian góp phần vào sự nóng lên toàn cầu.

Vào ngày 10 tháng 16.96, phạm vi băng biển ở Nam Cực đạt đỉnh điểm ở mức 1979 triệu km1, mức tối đa vào mùa đông thấp nhất kể từ khi hồ sơ vệ tinh bắt đầu vào năm 1986. Điều này thể hiện mức giảm khoảng XNUMX triệu kmXNUMX so với kỷ lục mùa đông trước đó được thiết lập vào năm XNUMX. NSIDC cấp cao nhà khoa học Walt Meier mô tả đây là “năm phá kỷ lục cực độ”.

Trong khi Bắc Cực đã phải hứng chịu những tác động đáng kể từ biến đổi khí hậu, với tình trạng băng biển suy giảm nhanh chóng trong thập kỷ qua, thì những tác động đối với băng biển ở Nam Cực lại ít chắc chắn hơn. Tuy nhiên, sự thay đổi gần đây về điều kiện nhiệt độ thấp kỷ lục trong khu vực đã làm dấy lên mối lo ngại của các nhà khoa học rằng biến đổi khí hậu cuối cùng có thể đang biểu hiện ở Nam Cực.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Communications Earth and Environment hồi đầu tháng này cho thấy rằng nhiệt độ đại dương ấm lên, chủ yếu do phát thải khí nhà kính do con người gây ra, đang góp phần làm giảm mực nước băng biển kể từ năm 2016. Phát hiện này phù hợp với nhu cầu giảm hiệu ứng nhà kính lượng khí thải để bảo vệ hệ sinh thái mỏng manh và các khu vực băng giá trên thế giới.

Cần phải phân tích và nghiên cứu sâu hơn để hiểu đầy đủ ý nghĩa của mực nước biển thấp kỷ lục này ở Nam Cực, nhưng điều quan trọng là phải thực hiện các biện pháp để giảm thiểu biến đổi khí hậu và giảm tác động tiêu cực đến hành tinh.

Nguồn:

- Reuters