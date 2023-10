Nghiên cứu mới thách thức sự hiểu biết về vai trò của phong hóa đá tự nhiên trong chu trình carbon

By

Một nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi Đại học Oxford đã thách thức niềm tin phổ biến rằng phong hóa đá tự nhiên hoạt động như một bể chứa carbon dioxide (CO2). Nghiên cứu cho thấy quá trình phong hóa đá thực sự có thể đóng vai trò là nguồn CO2 đáng kể, có thể so sánh với lượng khí thải từ núi lửa.

Trong chu trình carbon địa chất, đá chứa một lượng carbon đáng kể dưới dạng tàn tích thực vật và động vật cổ xưa. Những tảng đá này có thể hấp thụ CO2 thông qua quá trình phong hóa hóa học, cân bằng lượng khí thải liên tục từ núi lửa và đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh nhiệt độ Trái đất.

Nghiên cứu đã định lượng một quá trình bổ sung trong đó đá thải CO2 vào khí quyển. Quá trình này xảy ra khi những tảng đá từng được hình thành ở đáy biển cổ xưa và bị chôn vùi bằng carbon hữu cơ lại nổi lên bề mặt, khiến carbon tiếp xúc với oxy và nước, dẫn đến giải phóng CO2. Điều này thách thức sự hiểu biết trước đây rằng đá phong hóa chỉ là bể chứa CO2.

Việc đo lượng CO2 giải phóng từ carbon hữu cơ trong đá là một thách thức. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu trong nghiên cứu này đã sử dụng nguyên tố đánh dấu là rhenium, được giải phóng vào nước khi carbon hữu cơ trong đá phản ứng với oxy. Bằng cách đo nồng độ rheni trong nước sông, họ có thể định lượng lượng CO2 thải ra.

Nghiên cứu cho thấy các khu vực có lượng CO2 thải ra tập trung chủ yếu nằm ở các dãy núi có tốc độ nâng cao, nơi có nhiều đá trầm tích lộ ra. Lượng CO2 toàn cầu thải ra từ quá trình phong hóa đá ước tính khoảng 68 megaton carbon mỗi năm, tương đương với lượng khí thải CO2 từ núi lửa.

Mặc dù lượng khí thải CO2 từ quá trình phong hóa đá tương đối nhỏ so với lượng khí thải do con người tạo ra, nhưng việc hiểu rõ các quá trình tự nhiên này là điều cần thiết để dự đoán và quản lý chính xác lượng carbon. Nghiên cứu trong tương lai sẽ tập trung vào việc biến đổi khí hậu do con người gây ra và những thay đổi về xói mòn có thể làm trầm trọng thêm sự giải phóng CO2 tự nhiên từ quá trình phong hóa đá.

