Những khám phá mới tiết lộ những lục địa đã mất nằm trong rừng rậm Đông Nam Á

Trong một bước đột phá khoa học đáng chú ý, các nhà nghiên cứu tại Đại học Utrecht cuối cùng đã xác định được tàn tích của một lục địa có kích thước bằng Hoa Kỳ, được cho là đã biến mất trong 155 triệu năm qua. Khám phá này đặt ra những câu hỏi hấp dẫn về sự hiểu biết của chúng ta về lịch sử địa chất của Trái đất và khả năng còn nhiều lục địa bị mất đang chờ được khai quật.

Trước đây, các chuyên gia không chắc liệu mảnh đất bị mất tích có tên Argoland này đã chìm dưới đáy đại dương, sáp nhập với một vùng đất lớn hơn hay đơn giản là trôi nổi ở một vị trí không thể nhìn thấy. Tuy nhiên, sau bảy năm tìm kiếm kéo dài, các nhà nghiên cứu Hà Lan đã lần theo dấu vết thành công của Argoland trong những khu rừng rậm ở Đông Nam Á.

Nghiên cứu mang tính đột phá do Tiến sĩ Eldert L. Advokaat dẫn đầu chứng minh làm thế nào các lục địa, khi các đại dương khép kín, lại khớp với nhau thành một cấu hình hình chữ C được gọi là Pangaea. Đại dương Tethys, nơi Argoland biến mất trong kỷ Jura muộn, là nơi diễn ra sự kiện địa chất này. Trong khi hầu hết các vùng đất thay đổi hình dạng theo thời gian do sự trôi dạt lục địa, thì sự biến mất của Argoland là duy nhất.

Không giống như lục địa Zealandia, cuối cùng bị chìm sau khi tách khỏi Australia 80 triệu năm trước, số phận của Argoland có thể liên quan đến sự hút chìm. Hiện tượng hút chìm xảy ra khi một mảng kiến ​​tạo trượt xuống bên dưới một mảng kiến ​​tạo khác, tái chế rìa của mảng kiến ​​tạo này thành lớp phủ Trái đất. Hiện tượng này đặt ra những thách thức trong việc xác định vị trí của Argoland vì các dấu hiệu hút chìm điển hình, chẳng hạn như sự hình thành của các ngọn núi, không rõ ràng.

Vấn đề còn phức tạp hơn nữa khi các mảnh vỡ được cho là từ Argoland trước đây đã được phát hiện ở Myanmar và Indonesia. Tuy nhiên, những mẫu này được chứng minh là cũ hơn nhiều so với vết tách ra từ Úc, cho thấy sự tồn tại của một vùng đất còn thiếu chưa được biết đến. Ý nghĩa của việc một lục địa có diện tích bằng Hoa Kỳ biến mất đặt ra câu hỏi về việc có bao nhiêu lục địa khác cũng chịu chung số phận.

Thông qua nghiên cứu của họ, Tiến sĩ Advokaat và Tiến sĩ Douwe JJ van Hinsbergen đã khám phá ra cuộc hành trình của Argoland. Ban đầu nó bị phân mảnh thành các tiểu lục địa, tạo thành các lưu vực đại dương nhỏ hơn với đặc điểm là lớp vỏ đại dương mỏng hơn nhưng đặc hơn. Những mảnh vỡ này cuối cùng tách ra và trôi dạt trước khi hòa vào những khu rừng tươi tốt ở Đông Nam Á.

Khám phá đột phá này làm sáng tỏ quá khứ địa chất năng động của Trái đất và mở rộng hiểu biết của chúng ta về Pangea. Nghiên cứu này không chỉ khám phá sự phân chia và phát triển của các lục địa mà còn cung cấp những hiểu biết sâu sắc về sự phát triển của các lục địa. Khi chúng ta làm sáng tỏ những bí ẩn về các lục địa đã mất, kiến ​​thức này có khả năng mở ra vô số khám phá trong các lĩnh vực như đa dạng sinh học và khí hậu.

Với mảnh ghép còn thiếu cuối cùng được tìm thấy ở Argoland, các nhà nghiên cứu hiện đang háo hức khám phá khả năng có những lục địa bị mất khác. Đặc biệt, Thái Bình Dương mang đến cơ hội hấp dẫn để điều tra sâu hơn, với những vùng lãnh thổ có thể bị mất tích ẩn giấu trong vành đai núi Alaska và British Columbia.

Câu Hỏi Thường Gặp

Sự hút chìm là gì?

Hút chìm là một quá trình địa chất trong đó một mảng kiến ​​tạo trượt bên dưới một mảng kiến ​​tạo khác, dẫn đến sự tái chế rìa của mảng kiến ​​tạo thành lớp phủ Trái đất.

Trôi dạt lục địa là gì?

Sự trôi dạt lục địa đề cập đến sự chuyển động và dịch chuyển của các lục địa trên Trái đất theo thời gian do sự chuyển động của các mảng kiến ​​tạo.

Pangea là gì?

Pangea là siêu lục địa tồn tại khoảng 335-175 triệu năm trước, bao gồm tất cả các lục địa hiện nay sáp nhập với nhau.

Zealandia là gì?

Zealandia là một lục địa ngập nước đã tách ra khỏi Australia hàng triệu năm trước và chủ yếu nằm bên dưới Nam Thái Bình Dương.