Sao chổi băng lạnh hướng về Trái đất: 12P/Pons-Brooks

Một sao chổi cryovolcanic khổng lồ có tên 12P/Pons-Brooks hiện đang tiến về phía Trái đất. Sao chổi này có kích thước gấp ba lần đỉnh Everest, mới phun trào vào ngày 5 tháng XNUMX, đánh dấu vụ nổ thứ hai trong bốn tháng qua.

Điều làm cho sao chổi này trở nên độc đáo là thành phần của nó. Theo Dailymail, 12P/Pons-Brooks được tạo thành từ băng, bụi và khí, tạo ra hiện tượng tương tự như cacbonat trong chai nước uống có ga. Hạt nhân rắn của sao chổi được ước tính có đường kính 18.6 dặm (30 km), và khi bị mặt trời đốt nóng, áp suất tích tụ bên trong cho đến khi xảy ra vụ nổ, giải phóng các mảnh vụn đông lạnh qua các vết nứt trên vỏ hạt nhân.

Trong vụ nổ gần đây nhất, các nhà quan sát nhận thấy hôn mê, đám mây khí bao quanh hạt nhân, dường như có “sừng”. Lý do chính xác cho hình dạng giống chiếc sừng này vẫn chưa được biết, nhưng các chuyên gia tin rằng nó có thể là do hình dạng đặc biệt của lỗ thông hơi cryovolcanic và một số loại tắc nghẽn khiến vật liệu bị trục xuất theo kiểu dòng chảy độc đáo. Một số người thậm chí còn so sánh hình dáng của sao chổi với tàu vũ trụ Millennium Falcon trong Star Wars.

Bất chấp quỹ đạo và hình dạng đáng sợ của nó, không có mối đe dọa ngay lập tức về “tác động sâu” từ 12P/Pons-Brooks. Sao chổi sẽ không thể nhìn thấy bằng mắt thường cho đến khi nó đi gần Trái đất vào năm 2024 và nó sẽ không quay trở lại vùng lân cận của chúng ta cho đến năm 2095. Tuy nhiên, nếu sao chổi tiếp tục phát nổ, nó có thể thu hút nhiều sự chú ý hơn trong những năm tới.

12P/Pons-Brooks là một trong 20 sao chổi được biết đến có núi lửa băng đang hoạt động và nó được Jean-Louis Pons xác định lần đầu tiên vào tháng 1812 năm XNUMX.

