Thuốc kháng sinh và tác động đến rạn san hô

Trong những năm gần đây, tác động của kháng sinh lên các rạn san hô đã thu hút được sự chú ý đáng kể từ các nhà khoa học cũng như các nhà môi trường. Thuốc kháng sinh là chất diệt vi trùng thường được kê đơn làm thuốc hoặc dùng làm phụ gia thức ăn chăn nuôi để thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là thuốc kháng sinh không có tác dụng chống lại virus.

Các rạn san hô là hệ sinh thái sôi động, là nơi sinh sống của nhiều loại sinh vật biển, bao gồm cả san hô, là loài động vật có bộ xương ngoài cứng và bằng đá. Những hệ sinh thái mỏng manh này dễ bị đe dọa bởi nhiều mối đe dọa khác nhau, bao gồm cả biến đổi khí hậu, đề cập đến những thay đổi đáng kể, lâu dài về khí hậu Trái đất có thể xảy ra một cách tự nhiên hoặc do các hoạt động của con người.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thuốc kháng sinh có thể có tác động bất lợi đến các rạn san hô. Khi kháng sinh được sử dụng trong y học cho người hoặc động vật, chúng có thể xâm nhập vào môi trường thông qua các nhà máy xử lý nước thải hoặc dòng chảy từ các hoạt động nông nghiệp. Điều này có thể dẫn đến sự hiện diện của kháng sinh trong vùng nước xung quanh, gây nguy hiểm cho hệ sinh thái rạn san hô.

Nghiên cứu đã chứng minh rằng việc tiếp xúc với kháng sinh có thể phá vỡ sự cân bằng mong manh của vi khuẩn trong các rạn san hô. Vi khuẩn là sinh vật đơn bào tồn tại ở hầu hết mọi nơi trên Trái đất, kể cả bên trong các sinh vật sống khác. Chúng đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của hệ sinh thái và hỗ trợ các quá trình thiết yếu khác nhau.

Thuốc kháng sinh không chỉ có thể tiêu diệt vi khuẩn có hại mà còn cả những vi khuẩn có lợi. Sự gián đoạn này có thể gây ra hậu quả sâu rộng cho các rạn san hô vì vi khuẩn có liên quan đến sự phân hủy chất hữu cơ, chu trình dinh dưỡng và bảo vệ chống lại mầm bệnh. Sự suy giảm vi khuẩn có lợi có thể làm giảm khả năng phục hồi của các rạn san hô sau các tác nhân gây căng thẳng như nhiệt độ nước tăng cao.

Ngoài kháng sinh, các hoạt động khác của con người như thải chất hóa học ra môi trường cũng có thể tác động đến các rạn san hô. Hóa chất là những chất được hình thành từ hai hoặc nhiều nguyên tử hợp nhất theo một tỷ lệ và cấu trúc cố định. Những hóa chất này có thể làm thay đổi thành phần nước biển, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của san hô và các sinh vật biển khác.

Thật không may là các rạn san hô đang bị đe dọa do biến đổi khí hậu và các tác nhân gây căng thẳng khác do con người gây ra. Hiểu được tác động của kháng sinh và các hóa chất khác đối với các hệ sinh thái mỏng manh này là rất quan trọng để bảo tồn chúng. Những nỗ lực nhằm giảm thải kháng sinh ra môi trường và thúc đẩy các hoạt động bền vững là rất cần thiết trong việc bảo tồn sức khỏe và sự đa dạng của các rạn san hô.

Nguồn:

- Tổ chức Y tế Thế giới

– Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia