Kính hiển vi mở rộng: Nâng cao độ phân giải của kính hiển vi ánh sáng

Kính hiển vi sử dụng thấu kính thủy tinh và ánh sáng đã là nền tảng của nghiên cứu trong phòng thí nghiệm trong nhiều thế kỷ. Mặc dù đã có những thiết bị mạnh hơn như kính hiển vi điện tử nhưng chi phí cao và yêu cầu bảo trì khiến chúng không thực tế đối với hầu hết các phòng thí nghiệm. Do đó, kính hiển vi đồng tiêu, sử dụng ánh sáng và thấu kính để phóng to vật thể, là lựa chọn phù hợp của nhiều nhà nghiên cứu. Tuy nhiên, những kính hiển vi này gặp phải những hạn chế khi phân giải các vật thể gần với bước sóng ánh sáng được sử dụng, dẫn đến biến dạng hình ảnh do nhiễu xạ.

Các vi sinh vật như vi khuẩn, nấm và vi rút nằm trong phạm vi kích thước này, đặt ra thách thức cho các nhà vi trùng học và nhà nghiên cứu bệnh học đang tìm cách nghiên cứu và chẩn đoán chúng. Để khắc phục những trở ngại này, kỹ thuật kính hiển vi mở rộng đã xuất hiện trong XNUMX năm qua, cho phép các nhà nghiên cứu cải thiện độ phân giải của kính hiển vi thông thường bằng cách mở rộng kích thước của vi khuẩn được quan sát.

Kính hiển vi mở rộng sử dụng hydrogel polyelectrolyte để mở rộng mẫu. Những loại gel này có khả năng hấp thụ cao và phồng lên khi thêm nước. Các mẫu, bao gồm các phân tử sinh học cụ thể như protein, được gắn vào ma trận gel này. Khi gel phồng lên, các mẫu được giãn nở gấp bốn lần, loại bỏ sự biến dạng do nhiễu xạ.

Tuy nhiên, kính hiển vi mở rộng gặp khó khăn trong việc đảm bảo độ giãn nở đồng đều của mẫu. Sự hiện diện của thành tế bào ở nhiều vi khuẩn cản trở sự giãn nở, cùng với nhu cầu về các bước cố định cụ thể cho từng phân tử sinh học, khiến quá trình này tốn nhiều công sức và hạn chế về các loại mẫu có thể mở rộng.

Vào tháng 2023 năm XNUMX, một nhóm các nhà nghiên cứu công nghệ sinh học do Yongxin Zhao đứng đầu tại Đại học Carnegie Mellon đã phát triển một nền tảng kính hiển vi mở rộng mới có tên là µMagnify. Nền tảng này sử dụng hydrogel có khả năng liên kết phổ biến các phân tử sinh học trong toàn bộ ma trận gel, dẫn đến việc mở rộng mẫu đồng đều hơn và mở rộng phạm vi sinh vật và mô có thể quan sát được. Tuy nhiên, vẫn tồn tại hai thách thức: vấn đề về thành tế bào và khả năng dán nhãn và xác định các cấu trúc cụ thể.

Để giải quyết vấn đề thành tế bào, các nhà nghiên cứu đã kết hợp xử lý nhiệt với hỗn hợp enzyme tiêu hóa thành tế bào, giúp nhân rộng thành công nhiều loại mầm bệnh và mô bị nhiễm bệnh, bao gồm cả màng sinh học vi khuẩn và nấm mạnh mẽ.

Thử thách khác liên quan đến việc dán nhãn protein để xác định các cấu trúc hoặc protein quan trọng trong tế bào được quan sát. Ghi nhãn huỳnh quang thường được sử dụng, nhưng theo truyền thống chỉ cho phép một số lượng màu hạn chế do các bước sóng chồng chéo. Tuy nhiên, nhóm của Zhao đã phát triển phương pháp rửa sạch và lặp lại, cho phép dán nhãn nhiều vòng trong một mẫu. Điều này kết hợp với khả năng mở rộng hình ảnh nâng cao cho phép hiển thị trực quan nhiều tương tác và cấu trúc protein trong không gian 3D.

Hệ thống µMagnify cung cấp giải pháp đơn giản và tiết kiệm chi phí để nâng cao sức mạnh và tính linh hoạt của kính hiển vi đồng tiêu hiện có. Với chi phí ước tính là 10 USD cho mỗi mẫu, các phòng thí nghiệm trên toàn thế giới có thể áp dụng kỹ thuật này. Ở những khu vực có nguồn lực hạn chế với tỷ lệ mầm bệnh vi khuẩn cao, chẳng hạn như Châu Phi cận Sahara và Đông Nam Á, hệ thống này có tiềm năng rất lớn. Các nhà nghiên cứu thậm chí còn phát triển một chương trình thực tế ảo có tên ExMicroVR để trực quan hóa dữ liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác nghiên cứu giữa nhiều nhà nghiên cứu trên cùng một mẫu.

(Nguồn: Yongxin Zhao và cộng sự, Khoa học nâng cao)