Sự co rút của sao Thủy: Cái nhìn sâu sắc mới mẻ về hoạt động địa chất của hành tinh

By

Các nhà khoa học hành tinh từ lâu đã biết rằng Sao Thủy, hành tinh gần Mặt trời nhất, đã bị thu hẹp lại trong hàng tỷ năm. Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature Geoscience cung cấp cái nhìn sâu sắc mới về hoạt động địa chất và co rút đang diễn ra của hành tinh.

Phần bên trong của Sao Thủy đang dần nguội đi, khiến thể tích của nó co lại. Kết quả là bề mặt hành tinh phát triển các “lỗi lực đẩy”, trong đó một khu vực địa hình bị đẩy lên trên địa hình liền kề, tương tự như các nếp nhăn hình thành trên một quả táo già. Các vết sẹo hoặc độ dốc cao hàng km trên bề mặt Sao Thủy cung cấp bằng chứng về sự co rút này.

Tuổi của bề mặt Sao Thủy có thể được xác định bằng cách đếm mật độ của các miệng hố va chạm. Các vết sẹo khá cổ xưa cho thấy chúng đã tồn tại khoảng 3 tỷ năm. Tuy nhiên, câu hỏi vẫn là liệu những vết sẹo này vẫn còn hoạt động cho đến ngày nay hay chúng đã ngừng di chuyển từ lâu.

Nghiên cứu tiết lộ rằng nhiều vết sẹo vẫn tiếp tục di chuyển trong thời gian gần đây về mặt địa chất, mặc dù chúng đã hình thành từ hàng tỷ năm trước. Khám phá này được thực hiện khi một tiến sĩ. sinh viên nhận thấy những vết nứt nhỏ được gọi là “lỗ ngoằn ngoèo” trên bề mặt phía trên bị kéo căng của một số vết sẹo. Những địa hào này cho thấy lớp vỏ đã bị uốn cong khi nó bị đẩy qua địa hình lân cận, khiến bề mặt bị nứt.

Địa hào là những đặc điểm tương đối nhỏ, rộng chưa đến 1 km và sâu chưa đến 100 mét, cho thấy chúng trẻ hơn các công trình kiến ​​trúc cổ xưa nơi chúng tọa lạc. Dựa trên tốc độ mờ đi do tác động của việc làm vườn, phần lớn các địa hào được ước tính có độ tuổi dưới 300 triệu năm, cho thấy sự di chuyển gần đây.

Nghiên cứu đã xác định được 48 vết sẹo thùy lớn có chứa địa hào đã được xác nhận và thêm 244 vết sẹo có thể có địa hào. Những phát hiện này sẽ được xác nhận thêm bởi hệ thống hình ảnh của sứ mệnh BepiColombo, một sứ mệnh chung của châu Âu/Nhật Bản sẽ quay quanh Sao Thủy vào năm 2026.

Mặt trăng, cũng trải qua quá trình nguội đi và co lại, cung cấp thêm bằng chứng cho hoạt động địa chất gần đây. Phân tích các trận động đất do mặt trăng ghi lại bằng máy đo địa chấn để lại trên bề mặt Mặt trăng do các sứ mệnh Apollo thực hiện cho thấy các trận động đất tập trung gần các vết sẹo thùy. Hình ảnh chi tiết về bề mặt Mặt trăng từ quỹ đạo cho thấy các dấu vết được tạo ra bởi những tảng đá nảy xuống các bề mặt khan hiếm, cho thấy các trận động đất gần đây.

Mặc dù sứ mệnh BepiColombo không cung cấp dữ liệu địa chấn nhưng các hình ảnh chi tiết của nó có thể tiết lộ các dấu vết trên tảng đá đóng vai trò là bằng chứng bổ sung về các trận động đất gần đây trên Sao Thủy. Nghiên cứu này cung cấp những hiểu biết có giá trị về hoạt động địa chất đang diễn ra và sự co rút của Sao Thủy, giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về quá trình tiến hóa của hành tinh này trong hàng tỷ năm.

Nguồn:

– Khoa học địa chất tự nhiên (tạp chí)

– Cuộc trò chuyện (bài viết)