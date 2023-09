Phương tiện quỹ đạo phụ Shepard mới của Blue Origin vẫn hoạt động trong hơn một năm

By

Phương tiện phụ quỹ đạo New Shepard của Blue Origin hiện đã ngừng hoạt động hơn một năm kể từ lần phóng cuối cùng vào tháng 2022 năm 3. Trong lần phóng đó, bộ tăng áp giai đoạn đầu có thể tái sử dụng của phương tiện đã gặp sự cố và bị rơi, trong khi viên nang triển khai hệ thống thoát hiểm khẩn cấp và hạ cánh an toàn với tất cả trọng tải nghiên cứu của nó còn nguyên vẹn. Một cuộc điều tra do Blue Origin thực hiện đã tiết lộ rằng vòi phun trên động cơ BE-XNUMXPM của giai đoạn đầu đã bị hỏng cấu trúc nhiệt, dẫn đến lực đẩy bị lệch và nhiệm vụ phải kết thúc sớm.

Vào tháng 36, Blue Origin đã công bố các biện pháp khắc phục mà họ đang thực hiện, bao gồm các thay đổi về thiết kế đối với buồng đốt và các thông số vận hành để giải quyết các vấn đề về khối lượng vòi phun và nhiệt độ vệt nóng. Công ty bày tỏ kỳ vọng sẽ sớm quay trở lại chuyến bay và khởi động lại bộ 5.5 trọng tải nghiên cứu tương tự. Tuy nhiên, đã XNUMX tháng kể từ khi cập nhật và New Shepard vẫn chưa cất cánh.

Mặc dù Blue Origin chưa cung cấp thông tin cập nhật quan trọng về trạng thái của New Shepard hoặc mốc thời gian quay trở lại chuyến bay, nhưng đối thủ cạnh tranh chính của nó, Virgin Galactic, đã thực hiện thành công bốn sứ mệnh chở khách bằng máy bay không gian VSS Unity trong giai đoạn này. Virgin Galactic hiện có tám sứ mệnh không gian có phi hành đoàn, nhiều hơn Blue Origin hai sứ mệnh. Mặc dù cả hai công ty đều mong muốn mang đến cho khách hàng trải nghiệm không trọng lượng trong thời gian ngắn và nhìn thoáng qua Trái đất từ ​​​​không gian, VSS Unity vẫn ở trên quỹ đạo trong thời gian dài hơn đáng kể từ 60 đến 90 phút, so với 10 đến 12 phút của New Shepard.

Blue Origin vẫn cam kết giải quyết các vấn đề kỹ thuật với New Shepard và quay trở lại chuyến bay càng sớm càng tốt. Thời gian bay dài hơn của Virgin Galactic có thể mang lại cho họ lợi thế cạnh tranh trên thị trường du lịch vũ trụ dưới quỹ đạo dành cho những người tìm kiếm trải nghiệm mở rộng hơn vượt ra ngoài ranh giới của bầu khí quyển Trái đất.

– Phương tiện dưới quỹ đạo: Một tàu vũ trụ được thiết kế để tiếp cận không gian nhưng không đạt được quỹ đạo ổn định quanh Trái đất.

– Bộ tăng tốc giai đoạn đầu có thể tái sử dụng: Giai đoạn đầu của tên lửa cung cấp phần lớn lực đẩy trong quá trình phóng và có thể được phục hồi và tái sử dụng cho các nhiệm vụ tiếp theo.

– Sự bất thường: Sự sai lệch so với hành vi dự kiến ​​hoặc bình thường.

– Động cơ BE-3PM: Động cơ được sử dụng ở giai đoạn đầu của xe New Shepard của Blue Origin.

