Walmart qaysi bank ostida?

Chakana savdo dunyosida Walmart shubhasiz gigant hisoblanadi. Keng do‘konlar tarmog‘i va turli xil mahsulotlar assortimenti bilan kompaniya mashhur nomga aylandi. Biroq, bank xizmatlari haqida gap ketganda, Walmart o'z banki ostida ishlamaydi. Buning o'rniga, u o'z mijozlariga turli bank xizmatlarini taklif qilish uchun bir nechta moliya institutlari bilan hamkorlik qildi.

Walmart o'rnatgan asosiy hamkorliklardan biri bu oldindan to'langan debet kartalari va bank xizmatlarini yetkazib beruvchi yetakchi Green Dot korporatsiyasi bilan. Ushbu hamkorlik orqali Walmart mijozlarga o'z pullarini boshqarish, xaridlarni amalga oshirish va to'lovlarni amalga oshirish imkonini beruvchi Walmart MoneyCard, oldindan to'langan debet kartasini taqdim etadi. Walmart MoneyCard Green Dot korporatsiyasining sho'ba korxonasi Green Dot Bank tomonidan chiqarilgan.

Yana bir muhim hamkorlik Capital One Financial Corporation bilan. Walmart Capital One bilan hamkorlikda Walmart Rewards Card va Walmart Rewards Mastercard kartalarini taklif qildi. Ushbu kredit kartalar mijozlarga Walmart va boshqa ishtirokchi chakana sotuvchilardan xaridlari uchun mukofot va imtiyozlar beradi. Capital One ushbu kredit kartalarining emitenti hisoblanadi.

TSS:

Savol: Walmart'da bank hisobini ochsam bo'ladimi?

Javob: Yo'q, Walmart an'anaviy bank sifatida ishlamaydi va o'zining bank hisoblarini taklif qilmaydi. Biroq, u boshqa banklar va moliya institutlari bilan hamkorlik qilish orqali turli moliyaviy xizmatlarni taqdim etadi.

Savol: Walmartda chekni naqdlashtira olamanmi?

Javob: Ha, Walmart cheklarni naqd qilish xizmatlarini taklif qiladi. Siz Walmart MoneyCenters yoki mijozlarga xizmat ko'rsatish shoxobchalarida kichik haq evaziga ish haqi, hukumat, soliqni qaytarish va sug'urta hisob-kitoblarini o'z ichiga olgan turli cheklarni naqd qilishingiz mumkin.

Savol: Walmart'dan kredit olsam bo'ladimi?

Javob: Yo'q, Walmart to'g'ridan-to'g'ri kredit bermaydi. Biroq, u o'z hamkorliklari orqali bir qator moliyaviy mahsulotlar va xizmatlarni taklif qiladi, masalan, oldindan to'langan debet kartalari va kredit kartalari.

Savol: Walmartning bank xizmatlari xavfsizmi?

Javob: Walmart bank xizmatlari tashkil etilgan moliya institutlari bilan hamkorlik orqali taqdim etiladi. Ushbu muassasalar tegishli organlar tomonidan tartibga solinadi va nazorat qilinadi, ular taqdim etayotgan xizmatlar xavfsizligi va xavfsizligini ta'minlaydi.

Xulosa qilib aytganda, Walmart o'z bankiga ega bo'lmasa-da, u o'z mijozlariga bank xizmatlarini ko'rsatish uchun turli moliya institutlari bilan hamkorlik qilgan. Oldindan to'langan debet kartalari yoki kredit kartalari bo'ladimi, Walmart o'zining keng mijozlar bazasiga qulay moliyaviy echimlarni taklif qilish uchun Green Dot va Capital One kabi kompaniyalar bilan hamkorlik qildi.