Ellining familiyasi nihoyat Remastered 2-qismida ma'lum bo'ldi

2-yil 19-yanvarda chiqarilishi kutilayotgan The Last of Us 2024-qismining orziqib kutilgan remaster qilingan versiyasida oʻyin qahramoni Elli haqida hayajonli kashfiyot qilindi. Asl o'yin muxlislarni Ellining familiyasi haqida shubhada qoldirdi, ammo bu nihoyat remastered nashrida tasdiqlandi.

Tomdurnell ismli Reddit foydalanuvchisi yangi roguelike rejimi uchun treylerni ko'zdan kechirar ekan, ularning e'tiborini tortgan kichik bir tafsilotni payqab qoldi. Bu Ellining kosmik kostyumidagi ism yorlig'i edi, zo'rg'a ko'rinardi, lekin "E. Uilyams." Ushbu kashfiyot Ellining to'liq ismining o'yindagi birinchi tasdiqlanishini anglatadi.

Qizig'i shundaki, The Last of Us 2-qismini ishlab chiquvchi Naughty Dog avvalroq Ellining familiyasini hammuallif Nil Drukman bilan suhbatlar va dizayn hujjatlari va yaponcha o'yin qo'llanmasida ma'lum qilgan edi. Biroq, bu o'yinning o'zida birinchi marta ko'rsatildi.

O'yinning qayta ishlangan versiyasi "No Return roguelike" rejimini taqdim etadi, unda o'yinchilar turli xaritalar bo'ylab dushmanlar to'lqinlari orqali jang qilishlari va asta-sekin kuchayishlari mumkin. Bonus sifatida, Ellining kosmik kostyumi ushbu rejimda kostyum sifatida mavjud bo'lib, o'yinchilarga xarakterni sozlash bilan ba'zi ijodiy erkinlikdan bahramand bo'lish imkonini beradi.

The Last of Us Part 2: Remastered nafaqat o‘yinni PlayStation 5-ga olib keladi, balki bir qancha qo‘shimcha funksiyalarni ham o‘z ichiga oladi. Ular orasida ishlab chiquvchi sharhi bilan uchta yo'qolgan daraja, gitara bepul o'ynash, grafik yaxshilanishlar, DualSense integratsiyasi va boshqalar kiradi. PlayStation 4 da oʻyinga ega boʻlgan oʻyinchilar kichik toʻlov evaziga PlayStation 5 versiyasiga yangilashlari mumkin.

The Last of Us serialining muxlislari nihoyat Ellining familiyasi bilan bog'liq mish-mishlarga chek qo'yishlari mumkin. Remastered versiyasining yaqinda chiqarilishi bilan o'yinchilar Elli dunyosiga chuqurroq kirib borish va uning xarakterining yangi qirralarini ochish imkoniyatiga ega bo'ladilar.