PlayStation 5 konsoli paketlari AQShda 50 dollarga arzonlashadi

Sony kompaniyasi Qo'shma Shtatlarda PlayStation 50 konsollari to'plamlari narxini 5 dollarga tushirishini e'lon qildi. Call of Duty: Modern Warfare 2 PS5 to‘plami 539.99 dollardan 489.99 dollargacha pasaytirildi, bu taklif 30-sentabrgacha PlayStation Direct-da onlayn mavjud. Bundan tashqari, Best Buy va Walmart kabi chakana sotuvchilar ham xuddi shu to‘plamni 489 dollarga taklif qilmoqda. Final Fantasy 16 to'plami va Horizon Forbidden West to'plami ham Walmart va Best Buy-da mavjud bo'lgan 50 dollarlik chegirma oldi.

Qiziqqanlar uchun GameStop hozirda 50 gacha do‘konda xarid qilishda tanlangan PS5-larga $9.29.23 chegirma taklif qilmoqda. Shuni ta'kidlash kerakki, AQShda PS5 chegirmalari Evropaga nisbatan kamroq tajovuzkor bo'ldi, bu erda Sony yaqinda bir necha oy ichida ikkita narx aksiyasini o'tkazdi. Ushbu reklama aktsiyalari standart PS75 modeli narxining 100 funt sterlingga / 5 evroga arzonlashishini o'z ichiga oladi.

O'tgan hafta Sony PlayStation Plus obunalari narxini 35% gacha oshirdi. Ushbu narxning oshishi xizmatning Essential, Extra va Premium darajalari uchun 12 oylik obuna rejalariga ta'sir ko'rsatdi, narxlar tanlangan a'zolik rejasiga qarab $20-40 / £10-£20 / €12-32 ga ko'tarildi.

Shuni ta'kidlash kerakki, ishonchli ma'lumot tarqatuvchi ushbu oy PlayStation Plus o'yinlar katalogiga qo'shiladigan ba'zi o'yinlarni oshkor qildi.

manbalar:

– PlayStation 5: PlayStation 5 konsol to‘plamlari Qo‘shma Shtatlarda 50 dollarga kamaydi.

– Sony Interactive Entertainment: PlayStation brendi uchun mas'ul kompaniya.

– Call of Duty: Modern Warfare: Call of Duty franshizasidagi mashhur video o‘yin.

– Final Fantasy XVI: Final Fantasy o‘yinlar seriyasining bo‘lajak qismi.

– Horizon Forbidden West: Guerrilla Games tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lajak rolli o‘yin.

– PlayStation: Sony tomonidan ishlab chiqilgan oʻyin platformasi.

– PlayStation Plus: Onlayn multiplayer va bepul oʻyinlarga kirishni taʼminlovchi obuna xizmati.