Nyu-York shtati harbiy xizmatchisi Tom Nitti "Ovoz" tanlovining sobiq ishtirokchilari ishtirokidagi yangi qo'shig'ini chiqardi.

Yaqinda mashhur "The Voice" qo'shiq tanlovini shaxsiy sabablarga ko'ra tark etgan shtat askari Tom Nitti hali ham musiqiy karerasini davom ettirmoqda. Nyu-Xartford, Nyu-Yorklik iste'dodli qo'shiqchi Nitti dushanba kuni ijtimoiy tarmoqlarda "The Voice" ning yana ikki ishtirokchisi ishtirok etgan yangi qo'shig'ini baham ko'rdi. "One Night Stand" deb nomlangan trek Nittining jo'shqin vokalini namoyish etadi va Bias va Lennon VanderDoesning ovozlari bilan uyg'unlashadi.

Qo'shiq hali striming platformalarida mavjud bo'lmasa-da, u muxlislarga kelajakda Nitti'dan ko'proq musiqalarga umid berdi. "Ovoz" dan chiqqaniga qaramay, 31 yoshli qo'shiqchi musiqaga bo'lgan ishtiyoqiga bag'ishlanadi. Nitti o'z muxlislari, do'stlari va oilasi tomonidan doimiy qo'llab-quvvatlanayotgani uchun minnatdorchilik bildirdi, shu bilan birga uning farzandlari uning ustuvorligi ekanligini tan oldi.

"Ovoz" da raqobatlashayotganda, Nitti Reba jamoasida edi va eng yaxshi oltita finalchiga kirdi. Uning jo'shqin "twang" ni namoyish etuvchi noyob ovozi hakamlar Reba MakEntire, Jon Legend, Gven Stefani va Niall Xoranning e'tiborini tortdi. Nittining chiqishlari, jumladan, Stivi Uanderning “Imzolangan, muhrlangan, yetkazib berilgan (men seniki)” va The Temptations “(I Know) I’m Losing You” filmlarining muqovalari hakamlar va tomoshabinlarda katta taassurot qoldirdi.

"Ovoz" filmida ishtirok etishidan oldin, Nitti sakkiz yil oldin shouda qatnashgan, ammo Nyu-York shtati politsiyasi akademiyasiga qabul qilinganidan keyin o'qishni tark etgan. O'rta maktabni tugatgandan so'ng u harbiy xizmatni o'tab, Afg'onistondagi xizmat paytida olgan jarohatlari uchun "Binafsha yurak" mukofotiga sazovor bo'ldi. Keyin Nitti otasining izidan borib, huquqni muhofaza qilish organlariga qo'shildi va 2015 yilda Davlat harbiy xizmatchisi bo'ldi. Nitti askarlik vazifalari bilan bir qatorda muntazam ravishda ijro etadi, jumladan, rasmiy tadbirlarda "Milliy madhiya" ni kuylaydi va ikki farzandni tarbiyalaydi.

Nittining musiqiy karerasiga bo'lgan sadoqati sobit bo'lib qolmoqda va uning bo'lajak chiqishlari 15 dekabr kuni Iordaniyadagi "Nashville's Next Showcase" kontsertini o'z ichiga oladi, Nyu-York muxlislari tadbir uchun chiptalarni vivenu.com saytida sotib olishlari mumkin. "Ovoz" dan ketishiga qaramay, Nittining musiqa industriyasidagi sayohati davom etmoqda va uning doimiy o'sib borayotgan muxlislari uchun unutilmas chiqishlar va yangi musiqalarni va'da qilmoqda.