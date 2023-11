Yangi maqola: Xbox-ning Call of Duty: Modern Warfare III uchun reklama taklifi

By

Xbox foydalanuvchilari bugun mashhur oʻyin franshizasining soʻnggi qismi boʻlgan Call of Duty: Modern Warfare III ni sotib olishga undagan mashhur reklama bilan uchrashdi. Konsol yoqilganda paydo bo'lgan ekran o'yinchilar orasida turli xil reaktsiyalarni keltirib chiqardi.

Ba'zi Xbox muxlislari yangi kampaniya uchun o'zlarining hayajonlarini izhor qilishgan va reklamani ishtiyoq bilan qabul qilishgan bo'lsalar, boshqalari unchalik ishtiyoqi yo'q. “Bu ahmoq. Men Call of Duty o'ynamayman; Men hech qachon Call of Duty-ni sotib olmaganman. Men Xbox-ni yoqmasligim kerak va men ko'rgan birinchi narsa o'yin uchun qo'shimcha yoki shunga o'xshash boshqa narsadir”, dedi norozi foydalanuvchilardan biri.

Taqqoslashlar yana bir kutilgan Starfield o'yinining xuddi shunday reklamasi bilan o'tkazildi, u sentabr oyida ishga tushirilganda qisqa ekran ko'rinishini oldi. Bunday reklama amaliyotlarining oldinga siljishi mumkin bo'lgan intruzivligi haqida xavotirlar bildirildi.

“Menimcha, bu voqea yoki birinchi tomon nashri bo‘lsa, bu unchalik katta ish emas, lekin men nima uchun bu odamlarga yoqmasligini tushuna olaman”, deb hamdardlik bildirdi boshqa foydalanuvchi.

IGN sharh uchun Xbox-ga murojaat qildi, ammo yozish paytida hech qanday javob olmadi.

Splash ekraniga qo'shimcha ravishda, Xbox shuningdek, Call of Duty franshizasining sevimli qahramoni Kapitan Price tasvirlangan yuklab olinadigan dinamik fonni ham taklif qiladi.

Xbox tomonidan Call of Duty: Modern Warfare III uchun ushbu reklama aksiyasi Microsoft yaqinda Activision Blizzard-ni 69 milliard dollarga hayratlanarli miqdorda sotib olganidan keyin amalga oshirildi. PlayStation-ning Call of Duty uchun marketing shartnomasi 2024 yilgacha uzaytirilgan bo'lsa-da, Xbox-ning yangi egaligi ularning toj marvaridlarini sotib olishni faol ravishda targ'ib qilishiga to'sqinlik qilmadi.

Call of Duty: Modern Warfare III 2-noyabr kuni oldindan buyurtma qilingan mijozlar uchun kampaniyaga erta kirishdan boshlab bosqichma-bosqich chiqariladi. O'yin Modern Warfare II ning hikoya chizig'ini davom ettiradi va 10-noyabrdan boshlab ko'p o'yinchi bilan ochiq jangovar missiyalar kabi yangi elementlarni taqdim etadi.

Savol: Call of Duty: Modern Warfare III nima?

Javob: Call of Duty: Modern Warfare III - bu juda mashhur video o‘yin va Call of Duty franshizasining so‘nggi qismi.

Savol: Call of Duty: Modern Warfare III Xbox-da mavjudmi?

Javob: Ha, Call of Duty: Modern Warfare III boshqa platformalar qatori Xbox-da ham mavjud.

Savol: Splash ekran nima?

Javob: Splash ekran - bu kompyuter yoki konsol ilovasi ishga tushirilganda ko'rsatiladigan rasm yoki reklama.

Savol: Call of Duty: Modern Warfare III qachon chiqariladi?

Javob: Kampaniyaga erta kirish 2-yil 2022-noyabrda boshlandi, multiplayer 10-yil 2022-noyabrda mavjud bo‘ladi.

Savol: Microsoft Activision Blizzardni qanchaga sotib oldi?

Javob: Microsoft Activision Blizzard-ni 69 milliard dollarga sotib oldi.

