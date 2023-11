Lies of P Update 1.3.0.0 hayajonli o'yin yaxshilanishlarini taqdim etadi

Ko‘pchilikning e’tirofiga sazovor bo‘lgan RPG “Lies of P” o‘zining so‘nggi yangilanishi, 1.3.0.0 versiyasini chiqardi. Ushbu yangilanish bir qator yangi xususiyatlar va tarkibni, shuningdek, umumiy o'yin tajribasini yaxshilaydigan muhim muvozanat o'zgarishlarini olib keladi.

Ushbu yangilanishdagi eng hayajonli qo'shimchalardan biri bu yangi kostyumlarning kiritilishi. O‘yinchilar endi bu liboslarni “Uskunalar” va “Xalta” menyusida topishlari mumkin. Yangi qoʻshimchalar qatorida “Alkimyogar shlyapasi”, “Xazina ovchisining niqobi”, “Xazina ovchisining ov kiyimi” va “Xayoliy zumraddan yasalgan koʻzoynaklar” bor. Ushbu kostyumlar nafaqat o'yinga yangi vizual tuyg'u qo'shadi, balki noyob statistik bonuslarni ham taklif qiladi.

Bundan tashqari, “Kostyum” menyusiga yangi toifa qo‘shildi, bu o‘yinchilarga “Sochlar” bo‘limida niqob va aksessuarlarni birga jihozlash imkonini beradi. Bu o'yinchilarga yanada ko'proq moslashtirish imkoniyatlarini beradi va ularga o'zlarining noyob ko'rinishlarini yaratishga imkon beradi.

Yangilanish, shuningdek, o'yinni yaxshilash uchun turli xil balans sozlamalarini o'z ichiga oladi. Maydondagi qiyinchilik kamaydi, bu esa o'yinchilar uchun yanada yumshoq va yoqimli tajribani ta'minladi. Bundan tashqari, ba'zi yirtqich hayvonlarning hujum tezligi ularning hujumlarini yanada intuitiv qilish uchun sozlangan. Ba'zi yirtqich hayvonlarning turishi uchun tanaffuslar davomiyligi ham oshirildi va yirtqich hayvonlar va tuzoqlarning paydo bo'lish joylari o'yin oqimiga yaxshiroq moslashish uchun o'zgartirildi.

Bundan tashqari, "Rising Dodge" P-Organ qobiliyati standart qobiliyatga o'zgartirildi va o'yin boshidanoq o'yinchilarga ko'proq foydalanish imkoniyatini taqdim etdi. Shuningdek, jangovar muvozanatga tuzatishlar kiritildi, jumladan, ba'zi qurollar uchun zarar ortdi, pozitsiyani buzish uchun tetik tezligi yaxshilandi, shuningdek, turli xil qurollar uchun hujum tezligi va zaryadlash vaqtlariga tuzatishlar kiritildi.

Lies of P hamjamiyati ushbu yangilanishni intiqlik bilan kutmoqda va hozirgacha javob juda ijobiy bo'ldi. O'yinchilar endi yanada nozik va muvozanatli o'yin tajribasidan bahramand bo'lishlari mumkin, shu bilan birga o'zlarining qahramonlarini shaxsiylashtirish uchun yangi kostyum variantlari bilan tajriba o'tkazishadi.

TSS:

Savol: Lies of P qachon chiqarildi?

Javob: Lies of P 18-yil 2021-sentabrda chiqdi.

Savol: Lies of P qaysi platformalarda mavjud?

Javob: Lies of P PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X va S-da, Steam orqali kompyuterda va Mac App Store orqali Mac-da mavjud.

Savol: Lies of P o‘yin uslubi qanday?

Javob: Lies of P - bu qonli o'yin uslubidagi o'yin muhitida Pinokkio haqidagi klassik ertakni qaytadan jonlantiradigan harakatchan RPG.

Savol: Lies of P uchun ko'rib chiqish balli qanday?

Javob: IGN o'z sharhida Lies of Pga 8/10 ball berdi.

Savol: Lies of P uchun treningni topa olamanmi?

Javob: Ha, IGN oʻyin safari davomida yoʻl-yoʻriqga muhtoj boʻlgan oʻyinchilar uchun “Les of P” boʻyicha koʻrsatmalar beradi.

Savol: 1.3.0.0 yangilanishida xatoliklar tuzatildimi?

Javob: Ha, yangilanish turli xil xatolarni tuzatishni o'z ichiga oladi, ular osmonga qahramonlar otilishi, ko'zda tutilmagan Perfect Guards, himoya qilib bo'lmaydigan hujumlar va boshqalar kabi muammolarni hal qiladi.

Savol: Ingliz bo'lmagan o'yinchilar uchun yaxshilanishlar bormi?

Javob: Ha, yangilanish ingliz, xitoy va yapon tillarida yangilangan tarjimalar va matn terish xatolari tuzatilgan.

