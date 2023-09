EA Rene loyihasini e'lon qildi: Keyingi avlod Sims o'yini bepul yuklab olinadi

By

EA o'zining kelgusi avlod Sims o'yini haqida yangi tafsilotlarni oshkor qildi, kod nomi Project Rene. Behind The Sims taqdimoti paytidagi blog postida kompaniya o'yinni bepul yuklab olish mumkin bo'lishini e'lon qildi. Ushbu harakat The Sims 4 o'tgan yili bepul o'ynagan muvaffaqiyatidan keyin sodir bo'ldi.

Project Rene uchun bepul yuklab olish opsiyasi o‘yinchilar obuna, asosiy o‘yin xaridi yoki energiya mexanikasisiz qo‘shilish, o‘ynash va o‘yinni o‘rganish imkoniyatiga ega bo‘lishlarini anglatadi. EA o'yinchilarga do'stlarni taklif qilish yoki ularga qo'shilish hamda yangi xususiyatlar, hikoyalar va qiyinchiliklarni boshdan kechirishni osonlashtirish niyatida.

Biroq, EA o'yinda The Sims 4 ga o'xshash xarid qilish mumkin bo'lgan tarkib va ​​paketlarga ega bo'lishini aniqladi. Lekin narxlash tuzilishi va bu narsalar qanday sotilishi joriy o'yindan farq qilishi mumkin. EA har bir kishi uchun bepul xususiyat sifatida asosiy ob-havoni qo'shish misolini keltirdi, kelajakdagi paketlar esa qishki sport turlari yoki musobaqalar kabi muayyan mavzularga e'tibor qaratishi mumkin.

Rene loyihasining chiqarilishi The Sims 4 qo‘llab-quvvatlashining tugashini anglatmaydi. EA yaqin kelajakda Sims 4 hamjamiyatiga yangilanishlar va yangi kontent taqdim etishni davom ettirishni rejalashtirmoqda.

Aniq ishga tushirish sanasi e'lon qilinmagan bo'lsa-da, EA Project Rene uchun yanada shaffof ishlab chiqish jarayoni ustida ishlamoqda. Kompaniya avvalroq o'yin yakkaxon va ko'p o'yinchi tajribasini taqdim etishini va ko'p o'yinchi komponenti haqida ko'proq ma'lumot yil oxirida e'lon qilinishini ma'lum qilgan.

Manba: [The Verge](manba)