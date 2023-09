Pokemon Scarlet va Violet-da The Teal Mask DLC uchun chiqish vaqtlari

Butun dunyodagi trenerlar birinchi Pokemon Scarlet va Violet DLC The Teal Maskning chiqarilishini intiqlik bilan kutishmoqda. 13-sentabr, chorshanba kuni ishga tushirilishi o‘yinchilarni o‘z mintaqalaridagi aniq chiqish vaqtlari bilan qiziqtirishadi.

Tasdiqlangan ma'lumotlarga ko'ra, The Teal Mask DLC quyidagi vaqtlarda chiqariladi:

- Tinch okeani vaqti bilan 6:12 (XNUMX sentyabr)

- Markaziy vaqt bilan 8:12 (XNUMX sentyabr)

- Sharqiy vaqt bilan 9:12 (XNUMX sentyabr)

- Buyuk Britaniya vaqti bilan 2:13 (XNUMX sentyabr)

- Markaziy Evropa vaqti bilan soat 3:13 (XNUMX sentyabr)

- Hindiston vaqti bilan 5:30 (13 sentyabr)

- Yaponiya vaqti bilan 9:13 (XNUMX sentyabr)

Bu vaqtlar o'zgarishi mumkin, ammo o'yin belgilangan vaqt atrofida boshlanishi kutilmoqda. O'yinchilar chiqish vaqti o'zgarishi bilan bog'liq har qanday e'lonlardan xabardor bo'lishlari kerak.

Teal niqobi Pokemon Scarlet va Violet uchun The Hidden Treasure of Area Zero DLC ning bir qismidir. DLC o'yinchilarni bayram tadbirlari va ko'cha sotuvchilari bilan to'ldirilgan jonli qishloq - Kitakamiga maktab sayohatiga olib boradi. Pokemon kompaniyasi allaqachon yangi cho'ntak yirtqich hayvonlari, afsonaviy qahramonlar va The Teal Maskda taqdim etiladigan qahramonlarni masxara qilgan.

Oqishlar, shuningdek, yangi qobiliyatlar, Pokedex yozuvlari va Bloodmoon Ursaluna kabi cho'ntak yirtqich hayvonlar haqida qo'shimcha ma'lumotlarni ochib berdi. The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC ning The Indigo Disk deb nomlangan ikkinchi qismi 4 yilda 2023-chorak/qishda chiqarilishi rejalashtirilgan.

The Teal Mask DLC-ni sinab ko'rishni istagan o'yinchilar Pokemon Scarlet yoki Pokemon Violetga ega bo'lishlari kerak. Ikkala o'yinga ega bo'lganlar The Teal Maskning alohida nusxalarini sotib olishlari kerak bo'ladi.

O'yinchining suvga cho'mishi va tajribasiga ta'sir qilgan dastlabki texnik muammolarga qaramay, Pokemon Scarlet va Violet juda muvaffaqiyatli ishga tushirildi va birinchi uch kun ichida 10 million nusxada sotilgan Nintendo-ning barcha davrlardagi eng yirik versiyasiga aylandi.

