Apple Store veb-sayti iPhone 15 taqdimoti oldidan oflayn rejimga o'tadi

Apple Store veb-sayti seshanba kuni ertalab, kutilgan iPhone 15 taqdimotidan bir necha soat oldin vaqtincha oflayn bo'ldi. Ochilish sahifasida veb-sayt yangilanayotgani haqida xabar paydo bo'ldi va tashrif buyuruvchilarni tezda qayta tekshirishga chaqirdi. iPhone 15 taqdimoti bilan bog'liq bo'lgan ko'k-kulrang animatsion Apple logotipi jonli efirga ish havolasi bilan birga namoyish etildi.

Apple bosh direktori Tim Kuk kompaniya flagman mahsulotining so'nggi versiyasini ET 1:15 da Apple Parkdagi Stiv Jobs teatrida namoyish qilmoqchi. Veb-saytning ishdan chiqishi iPhone XNUMX-ga bo'lgan katta qiziqish tufaylimi yoki Apple o'zining onlayn bozoriga o'zgarishlar kirityaptimi, noma'lumligicha qolmoqda.

iPhone 15 22-sentabrda sotuvga chiqarilishi kutilmoqda, uning uchta modeli turli narxlarda mavjud. Standart versiya 799 dollardan boshlanadi, Pro Max opsiyasi esa 1,099 dollardan sotiladi. iPhone 15-dagi e'tiborga molik o'zgarishlardan biri bu Evropa Ittifoqi tomonidan belgilangan USB-C standart zaryadlash portining qabul qilinishidir. Bu harakat Apple kompaniyasining xususiy Lightning zaryadlash portidan chiqib ketganini bildiradi.

IPhone 15 atrofidagi mish-mishlar orasida foydalanuvchilarga qurilmani qulfdan chiqarmasdan yoki ilovalar bo'ylab harakat qilmasdan turli funksiya va sozlamalarga tezkor kirishni ta'minlaydigan "Harakat tugmasi" ning joriy etilishi kiradi. Tafsilotlar kam bo'lsa-da, ekspertlar ushbu tugma iPhone 15 Pro-ni oldingi modellardan farqlashi mumkinligiga ishonishadi.

Apple odatda yangi mahsulotni kuzda taqdim etadi va iPhone 14 o'tgan yilning sentyabr oyida chiqarilgan. Yaqinda rekord darajadagi bozor kapitallashuvi 3 trillion dollarga yetgan kompaniya aktsiyalari seshanba kuni ertalabki savdolarda biroz pasayib ketdi.

