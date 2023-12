By

Xulosa: Florida universiteti astronomi Adam Ginsburg boshchiligidagi yaqinda olib borilgan tadqiqot galaktikamizning markazida joylashgan Somon yo'lida joylashgan "G'isht" deb nomlanuvchi sirli qorong'u hudud haqida qimmatli ma'lumotlarni taqdim etdi. Bu turbulent gaz buluti yangi yulduzlarning paydo bo'lishiga to'sqinlik qilgan noyob xususiyatlari tufayli uzoq vaqtdan beri olimlarni qiziqtirib kelgan. Kuchli Jeyms Uebb kosmik teleskopidan (JWST) foydalanib, tadqiqotchilar The Brickda muzlatilgan uglerod oksidi (CO) ning kutilmagan darajada yuqori kontsentratsiyasini aniqladilar va shu bilan mintaqadagi yulduz shakllanishi jarayonlari haqidagi mavjud tushunchalarga qarshi chiqdilar.

Ko'p yillar davomida "G'isht" jumboq bo'lib qolmoqda va bu ilmiy jamiyatdagi mutaxassislar o'rtasida qizg'in bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda. Biroq, so'nggi topilmalar nuqtai nazaridan, bu mintaqa tadqiqotning asosiy nuqtasiga aylandi va olimlarni yulduz shakllanishi bilan bog'liq mavjud nazariyalarni qayta ko'rib chiqishga undadi.

Ushbu yutuqning ahamiyatini tushuntirar ekan, Adam Ginsburg shunday ta'kidlaydi: "JWST yordamida biz molekulalarni qattiq shaklda tekshirish imkoniyatiga egamiz, holbuki oldingi kuzatishlarimiz gazsimon holatlar bilan cheklangan edi. Bu yangi istiqbol bizga molekulalarning taqsimlanishi va tashilishi haqida kengroq tushuncha beradi”.

Avvalgi tadqiqotlar asosan CO gazini chiqarilgan yorug'lik orqali tahlil qilishga tayangan. Biroq, bu yondashuv cheklangan bo'lib chiqdi, chunki bu g'isht ichidagi CO muzining tarqalishini kuzatish uchun kuchli yulduz nuri va issiq gazni talab qildi. Muqobil metodologiyadan foydalangan holda, tadqiqotchilar o'z tadqiqotlarini o'n mingdan ortiq yulduzlarni qamrab olgan holda kengaytira oldilar va yulduzlararo muzning xususiyatlari haqida bebaho tushunchalarni taqdim etdilar.

Ushbu so'nggi kashfiyotlar bizning Quyosh sistemamizdagi molekulalarning kelib chiqishini ochishda muhim ahamiyatga ega. Taxminlarga ko'ra, bu molekulalar bir vaqtlar mayda chang donalari ichida joylashgan bo'lib, keyinchalik sayyoralar va kometalar kabi samoviy jismlarni hosil qilgan. Ushbu topilmalar shunchaki aysbergning uchini ifodalaydi, chunki tadqiqotchilar JWST bilan keyingi kuzatishlar orqali samoviy muzlarni o'rganishni davom ettirishni rejalashtirishmoqda.

Adam Ginsburg shunday xulosaga keladi: "Spektroskopiyadan foydalanib, biz CO, suv, CO2 va murakkab molekulalarning nisbiy miqdorini o'lchashimiz mumkin, bu esa bu gaz bulutlari ichida vaqt o'tishi bilan kimyoning rivojlanishini ko'rish imkonini beradi."

The Astrophysical Journal jurnalida chop etilgan "G0.253+0.015 Galaktika markazi bulutida CO yutilishi" deb nomlangan ushbu yangilovchi tadqiqot yulduzlarning paydo bo'lishi sirlarini ochishda muhim qadam bo'lib xizmat qiladi va bizning tushunishimizda kelajakdagi yutuqlarga yo'l ochadi. koinot.