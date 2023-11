Rubin rasadxonasi yordamida har yili o'nlab yulduzlararo jismlarni kashf eta olamizmi?

By

Astronomlar 2025-yilda birinchi nuri paydo bo‘lishi kutilayotgan Vera Rubin teleskopini intiqlik bilan kutishmoqda. Chili And tog‘larida joylashgan bu yerga asoslangan teleskop dunyodagi eng kuchli raqamli kamera – baliqli 3,200 megapikselli kamera bilan jihozlanadi. - ko'z linzalari. Teleskopning asosiy loyihasi bo‘lgan Legacy Survey of Space and Time (LSST) millionlab samoviy jismlar, jumladan, yulduzlararo ob’ektlar haqida ma’lumot to‘plashi kutilmoqda.

LSST har bir necha kechada janubiy yarimshardagi butun koʻrinadigan osmonni skanerlashi, obʼyektlarni qayta-qayta kuzatish va qimmatli maʼlumotlarni olish imkoniyatiga ega boʻladi. Ushbu boy ma'lumotlar astronomlarga turli samoviy jismlarning, jumladan, Quyosh sistemamizdan o'tuvchi yulduzlararo jismlarning joylashuvi va orbitalarini hisoblash imkonini beradi. LSST ning zaif yulduzlararo jismlarni tezkor sayohatlarida suratga olishning noyob qobiliyati uni ushbu ob'ektlarni o'rganishda potentsial o'yinni o'zgartirishga imkon beradi.

Yaqinda arXiv da chop etilgan maqolada astronomlar Dusan Marceta va Darril Z. Seligman LSST har yili 70 tagacha yulduzlararo ob'ektni aniqlashi mumkinligini taxmin qilishdi. Ular LSST kuzatuvlarini taqlid qilish va turli sharoitlarda yulduzlararo jismlarning aniqlanishini baholash uchun Object In Field (OIF) algoritmi deb nomlangan vositadan foydalanganlar. Ularning taxminiy diapazoni yulduzlararo jismlar populyatsiyasining noaniq va cheklanmagan tabiatidan kelib chiqadi.

LSST ning afzalliklaridan biri bu tez harakatlanuvchi ob'ektlar ta'sir qilish vaqtida o'z o'rnini o'zgartirganda, fotonlarni bir nechta piksellar bo'ylab tarqatganda paydo bo'ladigan "orqadagi yo'qotish" effektini yumshatish qobiliyatidir. Ushbu qiyinchilikka qaramay, LSST simulyatsiyalari yulduzlararo ob'ektlarni hali ham quyosh tizimining eng tez populyatsiyalari tezligidan yuqori tezlikda aniqlash mumkinligini ko'rsatadi.

FAQ

LSST nima?

LSST, yoki Legacy Survey of Space and Time, Vera Rubin rasadxonasining asosiy loyihasidir. U Chili And tog'larida joylashgan rasadxonada joylashgan dunyodagi eng kuchli raqamli kamera yordamida millionlab samoviy jismlar haqida ma'lumot to'plashni maqsad qilgan.

LSST qancha yulduzlararo jismni aniqlay oladi?

Astronomlarning hisob-kitoblariga ko'ra, LSST har yili 70 tagacha yulduzlararo jismni aniqlashi mumkin.

Keyingi yo'qotish effekti qanday?

Yo'qotish effekti tez harakatlanuvchi ob'ekt ta'sir qilish vaqtida o'z o'rnini o'zgartirganda yuzaga keladi, bu esa fotonlarning bir nechta piksellar bo'ylab tarqalishiga olib keladi. Bu effekt yulduzlararo jismlarni aniqlashni yanada qiyinlashtirishi mumkin.

Vera Rubin teleskopi qachon birinchi nurga ega bo'ladi?

Vera Rubin teleskopi 2025 yilda birinchi yorug'likka ega bo'lishi kutilmoqda.

LSST yordamida yulduzlararo ob'ektni aniqlash bo'yicha tadqiqotni kim o'tkazdi?

Astronomlar Dusan Marceta va Darril Z. Seligman LSST yordamida yulduzlararo ob'ektlarni aniqlash bo'yicha tadqiqot o'tkazdilar.