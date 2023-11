Nur: bug'lanishning hayratlanarli katalizatori va uning potentsial oqibatlari

By

Suyuq suvning bug'lanishi, Yerdagi yaxshi o'rganilgan jismoniy jarayon, hayratlanarli omil bo'lishi mumkin: yorug'likning o'zi. Massachusets Texnologiya Instituti (MIT) tadqiqotchilari tomonidan o'tkazilgan so'nggi tajribalar faqat issiqlikdan ko'ra suyuq suvga ko'proq transformativ ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan bug'lanishning yangi manbasini yoritib berdi. Ushbu kashfiyot suv aylanishi haqidagi hozirgi tushunchani shubha ostiga qo'yadi va turli ilmiy sohalar uchun yangi imkoniyatlar ochadi.

Tarixiy jihatdan suvning bug'lanish jarayoni issiqlik bilan bog'liq. Biroq, so'nggi yillarda suvning bug'lanish tezligidagi nomuvofiqliklar matematiklar va olimlarni hayratda qoldirdi. 2022 yilda o'tkazilgan tadqiqotda tadqiqotchilar suyuq suvning termal chegarasidan 278 foizga oshib ketgan bug'lanish tezligini kuzatdilar.

Dastlab bu topilmalarga shubha bilan qaragan MIT tadqiqotchilari muqobil tushuntirishlarni o'rganishga kirishdilar. O'z tajribalari orqali ular yorug'lik, issiqlik yo'q bo'lganda, suyuq suvning bug'lanishiga olib kelishi mumkinligini aniqladilar. Bu vahiy ayniqsa qiziq, chunki suv birinchi navbatda yorug'likni emas, balki issiqlikni o'zlashtirishi ma'lum. Bu nima uchun quyosh nuri suv tiniq bo'lsa, okean tubiga kirib, okean tubini yuqoridan ko'rish imkonini beradi.

Tadqiqotchilar rangli chiroqlarni suv bilan to'ldirilgan gidrojel materialiga yo'naltirish orqali bug'lanish natijasida yo'qolgan suv miqdorini o'lchashlari mumkinligini aniqladilar. Ishlatilgan chiroqlar issiqlik chiqarishdan himoyalangan, ammo ular hali ham materialda kondensatsiya hosil bo'lishiga olib keldi.

Ushbu kashfiyotning potentsial ahamiyatini inobatga olgan holda, MIT tadqiqotchilari ushbu hodisani "fotomolekulyar effekt" deb hisoblashdi. Agar issiqliksiz yorug'lik haqiqatan ham bug'lanishni qo'zg'atishi mumkin bo'lsa, bu tuzsizlantirish kabi sohalarga chuqur ta'sir ko'rsatadi. Ushbu bilimlardan foydalanish tuzsizlantirish jarayonlarini sezilarli darajada samaraliroq va tejamkor bo'lishiga olib kelishi mumkin, bu esa joriy hosildorlikni uch yoki to'rt baravar oshirishi mumkin.

FAQ

Savol: Qanday qilib yorug'lik bug'lanishni keltirib chiqaradi?

Javob: MIT tadqiqotchilari faqat yorug'lik, issiqlik bo'lmasa, suyuq suvning bug'lanishiga olib kelishi mumkinligini aniqladilar. Suv birinchi navbatda issiqlik energiyasini o'zlashtirgan bo'lsa-da, bu tadqiqot yorug'likni ham o'zlashtirishi mumkinligini ko'rsatadi, bu yorug'likning o'ziga xos to'lqin uzunliklariga ta'sir qilganda bug'lanish effektini keltirib chiqaradi.

Savol: Bu kashfiyot qanday oqibatlarga olib keladi?

Javob: Ushbu topilma suvning bug'lanishi haqidagi an'anaviy tushunchani shubha ostiga qo'yadi va bu suv aylanishini qayta baholashga olib keladi. Bundan tashqari, u tuzsizlantirish jarayonlarini takomillashtirish uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etadi, bu ularni sezilarli darajada samaraliroq va tejamkor qiladi.

Savol: Ushbu topilmalarni tasdiqlash uchun doimiy harakatlar bormi?

Javob: Ha, MIT tadqiqotchilari o'z natijalarini tasdiqlash va qo'shimcha o'rganish uchun boshqa ekspertlar bilan hamkorlikni boshlagan. Boshqa tadqiqot guruhlari ham ushbu yangi kashfiyotni tekshirish va mustaqil tekshirishni ta'minlab, topilmalarni takrorlashga urinishlarni ko'rib chiqmoqda.

Savol: Ushbu kashfiyot iqlim o'zgarishini modellashtirishga qanday ta'sir qilishi mumkin?

Javob: Bug‘lanish haqidagi tushunchamizni kuchaytirish orqali ushbu kashfiyot iqlim o‘zgarishini modellashtirishni yaxshilash imkoniyatiga ega. Topilmalar suv aylanishi va uning global iqlim sharoitlariga ta'sirini aniqroq bashorat qilish va baholashga yordam berishi mumkin.

Savol: Ushbu tadqiqot haqida batafsil ma'lumotni qayerdan topsam bo'ladi?

Javob: MIT tadqiqotchilari tomonidan olib borilgan tadqiqot Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) jurnalida chop etilgan.