SpaceX Starlink sun'iy yo'ldoshlari bilan Falcon 9 raketasini uchirmoqchi

SpaceX 9-sentabr, dushanba kuni soat 11:11 da Vandenberg kosmik kuchlari bazasidan Falcon 57 raketasini uchirishni rejalashtirmoqda. Raketa SpaceX’ning yuqori tezlikdagi keng polosali sun’iy yo‘ldosh internet xizmatining bir qismi bo‘lgan 21 ta Starlink sun’iy yo‘ldoshini olib yuradi.

Agar dastlabki uchirilish kechiktirilsa, SpaceX seshanba va chorshanba kunlari zahiraviy ishga tushirish imkoniyatlariga ega. Kompaniya raketaning birinchi bosqichli kuchaytirgichini Tinch okeanidagi Of Course I Still Love You uchuvchisiz kemasiga qo'ndirmoqchi, bu esa ushbu kuchaytirgich uchun 11-parvoz bo'ladi.

Uchirishning jonli veb-translyatsiyasi havoga ko'tarilishidan taxminan besh daqiqa oldin X (sobiq Twitter)dagi SpaceX profilida mavjud bo'ladi.

Starlink - bu SpaceX kompaniyasining global sun'iy yo'ldosh internet turkumini yaratish bo'yicha ulkan loyihasidir. Har birining og‘irligi taxminan 260 kg bo‘lgan bu kichik sun’iy yo‘ldoshlar butun dunyo bo‘ylab yuqori tezlikdagi, past kechikishli internet ulanishini ta’minlash uchun past Yer orbitasiga joylashtiriladi. 21 ta qoʻshimcha sunʻiy yoʻldoshni joylashtirish bilan SpaceX oʻzining oʻsib borayotgan keng polosali internet xizmatini yaxshilash uchun Starlink parkini kengaytiradi.

SpaceX’ning qayta foydalanish mumkin bo‘lgan Falcon 9 raketa texnologiyasi raketaning birinchi bosqichini tiklash va qayta ishlatish orqali tejamkor kosmik parvozlarni amalga oshirish imkonini beradi. Kompaniya kuchaytirgichlarning qo'nishi va qayta tiklanishi bo'yicha muhim marralarga erishdi, bu esa uchirish xarajatlarini kamaytirish va kosmosga kirish imkoniyatini oshirish imkoniyatlarini namoyish etdi.

Manbalar: SpaceX