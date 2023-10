SpaceX erta tongda Falcon 9 raketasini uchirilishi haqida e'lon qildi

SpaceX kompaniyasi Vandenberg kosmik kuchlari bazasidan yaqinlashib kelayotgan parvozni e'lon qildi. Kompaniya 12-oktabr kuni soat 47:21 da SLC-9E dan Falcon 4 raketasini uchirishni maqsad qilgan. Ushbu uchirilishdan maqsad 21 ta Starlink sun'iy yo'ldoshini past Yer orbitasiga joylashtirishdan iborat.

Agar uchirish rejalashtirilganidek davom eta olmasa, SpaceX qayta rejalashtirish uchun 1:23 dan 3:11 gacha uchta zaxira imkoniyatini aniqladi. Bundan tashqari, shanba kuni soat 26:2 dan yakshanba kuni soat 50:XNUMX dan boshlab oltita qo'shimcha zaxira imkoniyatlari mavjud.

Qiziqqanlar uchun SpaceX-dan jonli veb-translyatsiya uchirilishidan taxminan besh daqiqa oldin mavjud bo'ladi. Bu tomoshabinlarni real vaqtda yangilanishlar bilan ta'minlaydi va ularga missiyaning boshlanishiga guvoh bo'lish imkonini beradi.

Eslatib o‘tamiz, ushbu missiyani qo‘llab-quvvatlaydigan kuchaytirgich avvalgi ishga tushirishlarda 15 marta ishlatilgan. Bosqich ajratilgandan so‘ng, raketaning birinchi bosqichi Tinch okeanidagi Of Course I Still Love You dronshipiga qo‘nishi kutilmoqda. Ushbu qayta foydalanish imkoniyati SpaceXning kosmik tadqiqotlar xarajatlarini kamaytirish va uni yanada barqaror qilish borasidagi sa'y-harakatlaridagi muhim bosqichdir.

Mahalliy ta'sirga kelsak, ushbu ishga tushirish paytida hech qanday tovushli shovqin eshitilmaydi. Bu yaqin atrofda yashovchilar uchun yaxshi yangilik, chunki tovushli bomlar buzuvchi va hayratlanarli bo'lishi mumkin.

Umuman olganda, SpaceX tomonidan erta tongda uchirilishi kompaniyaning global sun'iy yo'ldosh internet tarmog'ini rivojlantirish va kengaytirish bo'yicha davom etayotgan missiyasida oldinga yana bir qadamdir.

Ta'riflar:

– Falcon 9 raketasi: SpaceX tomonidan ishlab chiqilgan ikki bosqichli orbital raketa. U sun'iy yo'ldoshlar va foydali yuklarni koinotga ishonchli va xavfsiz tashish uchun mo'ljallangan.

- Starlink sun'iy yo'ldoshlari: global keng polosali qamrovni ta'minlash maqsadida SpaceX tomonidan joylashtirilgan kichik sun'iy yo'ldoshlar turkumi.

- Albatta, men sizni hali ham yaxshi ko'raman Droneship: SpaceX tomonidan dengizda raketa kuchaytirgichlarini qo'nish va tiklash uchun foydalaniladigan avtonom uchuvchisiz kema.

Manba: SpaceX (URL ko'rsatilmagan)