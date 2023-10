Sun'iy yo'ldoshni yo'q qilish: kosmosda o'sib borayotgan ekologik tashvish

By

Faoliyat muddatini tugatgan sun'iy yo'ldoshlar kosmik agentliklar uchun qiyinchilik tug'diradi. Ushbu kosmik kemalarni yo'q qilishning hozirgi usullari ularni orbitada qoldirib, ularni operatsion sun'iy yo'ldoshlardan uzoqda joylashgan qabriston orbitalariga ko'taradi yoki atmosferaga qayta kirish uchun ularni Yerga yo'naltiradi. Biroq, Purdue universiteti va NOAA tadqiqotchilari tomonidan olib borilgan yaqinda o'tkazilgan tadqiqot atmosferaga qayta kirish oqibatlarsiz emasligini ko'rsatdi.

An'anaga ko'ra, atmosferaga qayta kirish sun'iy yo'ldoshlarni past Yer orbitasida (LEO) yo'q qilishning ishonchli usuli sifatida qabul qilingan. LEO so'nggi yillarda sun'iy yo'ldoshlar bilan tobora ko'proq olomon bo'lib borayotganligi sababli, bu yo'q qilish usuli yanada ommalashdi. Biroq, Proceedings of the National Academy of Sciences jurnalida chop etilgan tadqiqot shuni ko'rsatadiki, atmosfera qayta kirishi Yer atmosferasining yuqori qismini kosmik kemalarning bug'langan qoldiqlari bilan ifloslanishiga olib keladi.

Tadqiqot guruhi atmosferaga kirgan meteoritlar tomonidan qoldirilgan ion bulutlari tarkibidagi o'zgarishlarni payqadi. Ular ushbu zarrachalarning kimyoviy barmoq izlarining o'zgarishi atmosferaga qayta kirgan kosmik kemalar sonining ko'payishi bilan bog'liqligini aniqladilar. O'z topilmalarini tasdiqlash uchun tadqiqotchilar samolyotlarga asboblarni biriktirdilar va Alyaska va kontinental AQShdan taxminan 12 milya balandlikda atmosferani to'g'ridan-to'g'ri o'lchashdi.

Tadqiqot natijalari atmosferada litiy, alyuminiy, mis, qo'rg'oshin, magniy va natriy kabi metallarning sezilarli kontsentratsiyasini ko'rsatdi, ular sun'iy yo'ldoshning qayta kirishi bilan yaqindan kuzatilgan. Bundan tashqari, tadqiqotchilar ozon qatlamini himoya qilish uchun mas'ul bo'lgan aerozol zarralarining 10% alyuminiyni o'z ichiga olganligini ham kuzatdilar.

Ushbu topilmalarning atrof-muhit va iqlim o'zgarishiga to'liq ta'siri hali ham noma'lum bo'lsa-da, tadqiqotchilar bu odamlarning kosmosga parvozining sayyoraga sezilarli ta'sirini ta'kidlaydi, deb hisoblashadi. Atmosferadagi metallar kontsentratsiyasining oshishi oqibatlarini tushunish ozon qatlami va Yer yuzasidagi hayot uchun potentsial xavflarni baholash uchun juda muhimdir. Sun'iy yo'ldoshni yo'q qilish usullarining atrof-muhitga ta'sirini to'liq tushunish va Yer atmosferasining ifloslanishini yumshatish uchun muqobil strategiyalarni o'rganish kerakmi yoki yo'qligini aniqlash uchun keyingi tadqiqotlar kerak bo'ladi.

– Taʼrif: Past Yer orbitasi (LEO) — koʻpchilik sunʼiy yoʻldoshlar va Xalqaro kosmik stansiya joylashgan Yer yuzasidan taxminan 2000 kilometr masofadagi fazo hududi.

– Ta’rif: Atmosferaga qayta kirish – bu kosmik kema yoki sun’iy yo‘ldoshning o‘z missiyasini tugatgandan so‘ng yoki ishlash muddati tugagach, Yer atmosferasiga kirishi jarayonidir.