Neptun muxolifatda: muz gigantini qachon va qanday kuzatish mumkin

19-sentabr, seshanba kuni quyoshdan sakkizinchi sayyora va bizning quyosh sistemamizdagi eng uzoq sayyora Neptun qarama-qarshilikda bo'ladi. Bu shuni anglatadiki, u Quyosh va Yer bilan to'g'ridan-to'g'ri chiziqda bo'ladi, bizning sayyoramiz markazda joylashgan. Qo'shimcha bonus sifatida Neptun ham bir vaqtning o'zida perigee deb nomlanuvchi Yerga eng yaqin yaqinlashadi. Bu uzoq sayyorani tungi osmonda kattaroq va yorqinroq ko'rinishga olib keladi va kuzatish uchun asosiy imkoniyat yaratadi.

Nyu-York shahridan Neptun sharqda taxminan 6:58 EDT da ko'tariladi va bir necha soatdan keyin ko'rinadi. Osmonning eng baland nuqtasida, 12-sentabr, chorshanba kuni soat 51:20 EDT atrofida Neptun ufqdan 46 daraja balandlikda bo'ladi. U Baliqlar turkumida joylashgan bo'ladi.

Ammo shuni ta'kidlash kerakki, Neptun perigeyda bo'lsa ham, Yer va muz giganti hali ham bir-biridan juda uzoqda. Ushbu eng yaqin yondashuv davomida Neptun sayyoramizdan taxminan 2.7 milliard mil uzoqlikda bo'ladi. Ba'zi istiqbollarni taklif qilish uchun Yer va Mars o'rtacha 140 million milya masofa bilan ajralib turadi. Bu shuni anglatadiki, Mars va Yer o'rtasidagi o'rtacha masofa Yer va Neptun o'rtasida deyarli 20 barobar ko'p bo'lishi mumkin.

Neptun o'zining ulkan masofasi tufayli osmonda oddiy ko'z bilan ko'rinmaydi. Uning kengligi 31,000 50,000 milya (XNUMX XNUMX kilometr) bo'lib, Yerdan taxminan to'rt baravar katta, bu bizning quyosh sistemamizdagi to'rtinchi eng katta sayyoradir. Biroq, Neptunning ko'rinishi uchun teleskop yoki sifatli durbin va qulay ob-havo sharoitlaridan foydalanish kerak.

If you’re interested in observing Neptune or capturing photos of the night sky, there are various resources available. Space.com provides guides on the best telescopes, binoculars, cameras, and lenses for astrophotography. If you manage to photograph Neptune at opposition, you can even submit your images and details to [email protected] for the chance to share them with other space enthusiasts.

Xulosa qilib aytganda, Neptunning qarama-qarshiligi va Yerga yaqinligi bu uzoqdagi muz gigantini ko'rish va o'rganish uchun ajoyib imkoniyatdir. Tegishli asbob-uskunalardan foydalanish va mos joyni topish orqali osmonni kuzatuvchilar quyosh sistemamizning mo''jizalaridan hayratda qolishlari mumkin.

