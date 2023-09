Hayot daraxtidagi bir nechta novdalarni yo'qotgan odamlar, tadqiqot natijalari

By

Yangi tadqiqot odamlarning "Hayot daraxti" ning butun shoxlarini yo'qotishiga sabab bo'layotganini ta'kidlab, inson faoliyati natijasida yuzaga kelgan oltinchi ommaviy yo'q bo'lib ketish xavfi haqida ogohlantiradi. Proceedings of the National Academy of Sciences jurnalida chop etilgan tadqiqot o‘ziga xosdir, chunki u alohida turlarning emas, balki butun avlodlarning yo‘q bo‘lib ketishini o‘rganadi.

Tadqiqotchilar umurtqali hayvonlar turlariga (baliqlar bundan mustasno) e'tibor qaratdilar va o'rganilgan 5,400 avloddan 73 tasi so'nggi 500 yil ichida yo'q bo'lib ketganini, ularning aksariyati so'nggi ikki asrda yo'q bo'lib ketganini aniqladilar. Bu yo'q bo'lib ketish darajasi qazilma qoldiqlari hisob-kitoblariga ko'ra kutilganidan ancha yuqori.

Yashash joylarini yo'q qilish, haddan tashqari baliq ovlash va ov qilish kabi inson faoliyati ushbu yo'q bo'lib ketish inqirozining asosiy sababi sifatida belgilangan. Bir jinsning yo'qolishi butun ekotizim uchun juda katta oqibatlarga olib kelishi mumkin. Tadqiqot hammuallifi Xerardo Sebalos vaziyatning dolzarbligini ta'kidlab, shunday dedi: "Bizning xavotirimiz shundaki, biz juda tez narsalarni yo'qotmoqdamiz, bu biz uchun tsivilizatsiyaning qulashini anglatadi".

Barcha ekspertlar yo'q bo'lib ketishning hozirgi sur'ati xavotirli ekanligiga rozi bo'lishsa-da, bu oltinchi ommaviy qirg'inmi yoki yo'qmi, bahs mavzusi. Olimlar ommaviy yo'q bo'lib ketishni qisqa vaqt ichida turlarning 75 foizini yo'qotish deb ta'riflaydilar. Gavayi universiteti biologi Robert Kovining so‘zlariga ko‘ra, ushbu ta’rifdan foydalanib, oltinchi ommaviy qirg‘in hali sodir bo‘lmagan.

Biroq, hayot daraxtining butun shoxlari yo'qolganligi haqidagi tadqiqot natijalari vaziyatning jiddiyligini ta'kidlaydi. Ushbu tadqiqot biologik xilma-xillikni saqlash va insoniyat kelajagini himoya qilish uchun shoshilinch choralar ko'rish zarurligini ko'rsatadi.

manbalar:

- Ceballos, G. va boshqalar. (2023). Davom etayotgan oltinchi ommaviy qirg'in orqali biologik yo'q bo'lib ketish umurtqali hayvonlar populyatsiyasining yo'qolishi va kamayishiga ishora qiladi. Milliy Fanlar Akademiyasi materiallari.

- Tong, 20 sentyabr, 2023 yil