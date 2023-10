Kosmik kemalarning Yer atmosfera tarkibiga ta'siri

By

Proceedings of the National Academy of Sciences jurnalida chop etilgan yaqinda o‘tkazilgan tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, sun’iy yo‘ldoshlar va kosmik kemalar Yer atmosferasini ko‘p miqdorda metallar bilan ifloslantirmoqda. Ushbu ifloslanish stratosferada, ozonning katta kontsentratsiyasini o'z ichiga olgan mintaqada sodir bo'ladi.

Purdue universitetidan Dan Cziczo boshchiligidagi tadqiqot guruhi deyarli 12 milya balandlikda uchadigan samolyotlar orqali ma'lumotlarni to'pladi. Bu ularga samolyot bug'laridan hech qanday ifloslanishsiz aniq o'lchovlarni olish imkonini berdi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, odatda kosmik kemalarda uchraydigan litiy, mis, alyuminiy va qo'rg'oshin kabi metallar tabiiy ravishda paydo bo'lgan kosmik chang darajasidan oshib ketgan.

Bundan tashqari, jamoa ozon qatlamini himoya qilish uchun zarur bo'lgan sulfat kislota zarralarining deyarli 10 foizi kosmik kemalarning bug'langan qoldiqlari bilan ifloslanganligini aniqladi. Niobiy kabi noyob elementlarning mavjudligi raketalarda issiqlik qalqonlaridan foydalanishni ko'rsatadi. Bu dalillar asrlar davomida o'zgarmagan meteoritlardan ko'ra kosmik kemalardan kelayotgan ifloslanishni ko'rsatadi.

Ushbu ifloslanishning atrof-muhitga ta'siri hali to'liq tushunilmagan. Biroq orbitadagi sun’iy yo‘ldoshlar sonining ko‘payishini hisobga olsak, vaziyat yanada yomonlashishi mumkin. Taxminlarga ko'ra, 50,000 yilga kelib qo'shimcha 2030 50 sun'iy yo'ldosh paydo bo'ladi, bunda SpaceX va Amazon kabi kompaniyalar yetakchilik qiladi. Koinot sanoatidagi bu jadal o'sish shuni anglatadiki, stratosferadagi aerozol zarralarining XNUMX foizi oxir-oqibatda kosmik kemalarga qayta kirishdan metallarni o'z ichiga olishi mumkin.

Bu topilmalar kosmik industriya kengayishining ekologik oqibatlari haqida xavotir uyg‘otadi. Kosmik qoldiqlarning to'planishi va stratosferada inson tomonidan ishlab chiqarilgan materiallarning chiqishi qo'shimcha tadqiqotlarni talab qiladi. Sun'iy yo'ldoshlar va kosmik kemalarga katta tayanishda davom etar ekanmiz, atmosferamizga salbiy ta'sirni kamaytiradigan barqaror amaliyotlarni ishlab chiqish juda muhim bo'ladi.

Manba: Milliy Fanlar Akademiyasi materiallari