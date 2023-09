Atmosferaning yuqori qatlamlarida noyob issiq plazma oqimlarini tekshirish

By

Yer qutblari yaqinida quyosh shamoli va sayyora magnitosferasi oʻrtasidagi oʻzaro taʼsir natijasida atmosferaning yuqori qatlamlarida rang-barang yorugʻlik namoyishlarini aks ettiruvchi auroralar keng tarqalgan manzaradir. Biroq, ekvatorga yaqinroq, boshqa atmosfera hodisasi sodir bo'lishi mumkin: subauroral ionlarning siljishi (SAID).

SAID hodisalari ionosfera orqali issiq plazmaning g'arbiy tomonga tez oqimini o'z ichiga oladi. Bu hodisalar barqaror auroral qizil (SAR) yoylari va kuchli issiqlik emissiya tezligini oshirish (STEVE) kabi osmondagi ko'rinadigan tuzilmalar bilan bog'liq. Odatda, SAID hodisalari qorong'ilik va yarim tun oralig'ida sodir bo'ladi, ammo SAID oqimlari yarim tundan keyin aniqlangan.

Journal of Geophysical Research: Space Physics jurnalida chop etilgan yaqinda oʻtkazilgan tadqiqotda tadqiqotchilar 15-yilda Janubiy Amerika yaqinida aniqlangan yarim tundan keyingi 2013 ta SAID hodisasiga eʼtibor qaratdilar. Turli manbalardan olingan maʼlumotlarni, jumladan sunʼiy yoʻldosh dasturlari va auroral faollik oʻlchovlarini tahlil qilib, ular oʻzlarining xususiyatlarini oʻrganishdi. bu noyob hodisalarning shakllanishi.

Tadqiqotchilar yarim tundan keyingi SAID hodisalari, xuddi yarim tungi hodisalarga o'xshash, ionosfera sharoitlari va geomagnit dinamika o'rtasidagi murakkab o'zaro ta'sir natijasi ekanligini aniqladilar. O'zaro ta'sir elektr maydonlarining shakllanishini va to'lqin-zarrachalarning o'zaro ta'sirini o'z ichiga oladi, ular mahalliylashtirilgan issiqlik manbalari sifatida ishlaydi.

Ushbu topilmalar atmosferaning yuqori plazmasi dinamikasini va ularning sun'iy yo'ldoshni kuzatish va boshqa muhim ilovalar uchun radar signallarini buzish potentsialini tushunishni kuchaytiradi. Ushbu sohadagi keyingi tadqiqotlar SAID hodisalari va ular bilan bog'liq hodisalar Yer atmosferasiga qanday ta'sir qilishi haqida qimmatli tushunchalarni berishi mumkin.

Manba: Ildiko Horvat va boshqalar, 1-yilda tun yarmidan keyin (4–2013) mahalliy magnitli vaqt sektorida ishlab chiqilgan quyoshga qarshi oqimning gʻarbga toʻgʻri keladigan sub-auroral ion siljishi (SAID), Geofizika tadqiqotlari jurnali: Kosmos fizikasi (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677