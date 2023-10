Ilg'or yadroviy reaktorlar uchun erigan tuzlardagi elektronlarning harakatini tushunish

By

Energetika departamentining Oak Ridj milliy laboratoriyasi va Ayova universiteti tadqiqotchilari ilg'or yadro reaktorlarida elektronlarning erigan tuzlar bilan o'zaro ta'sirini tushunishda sezilarli yutuqlarga erishdilar. Eritilgan rux xlorid tuziga ortiqcha elektronning kiritilishini hisoblash simulyatsiyasi orqali olimlar elektron qabul qilishi mumkin bo'lgan uchta holatni aniqlashga muvaffaq bo'lishdi.

Birinchi stsenariyda elektron ikkita sink ionidan iborat molekulyar radikalning bir qismiga aylanadi. Ikkinchi stsenariyda elektron bitta sink ionida lokalizatsiya qilinadi. Uchinchi stsenariyda elektron delokalizatsiya qilinadi va bir nechta tuz ionlari bo'ylab diffuz tarzda tarqaladi. Ushbu topilmalar radiatsiyaning tuz bilan ishlaydigan reaktorlarning ishlashiga ta'sirini bashorat qilish uchun juda muhimdir.

Eritilgan tuz reaktorlari kelajakdagi atom elektr stantsiyalari uchun potentsial loyiha sifatida ko'rib chiqilmoqda. Shuning uchun erigan tuzlarning yuqori nurlanishga qanday ta'sir qilishini tushunish juda muhimdir. Tadqiqotchilar erigan tuzni tashkil etuvchi ionlar bilan aloqada bo'lgan elektronning xatti-harakatlarini yoritishni maqsad qilgan.

Tadqiqot barcha savollarga javob bermasa-da, elektronlar va erigan tuzlar o'rtasidagi o'zaro ta'sirni qo'shimcha tekshirish uchun muhim boshlang'ich nuqtani beradi. Tadqiqotchilar, shuningdek, elektronlar tomonidan qisqa muddatda hosil bo'lgan aniqlangan uchta tur uzoq vaqt davomida murakkabroq bo'lganlarni hosil qilish uchun potentsial reaktsiyaga kirishishi mumkinligiga ishonishadi.

“Yuqori haroratli erigan tuzlar ortiqcha elektronlar bilan reaktivmi? Case of ZnCl2”, The Journal of Physical Chemistry B jurnalida chop etildi. U ACS muharrirlarining tanlovi sifatida tanlandi, bu uning keng jamoatchilik qiziqishi uchun salohiyatini ko‘rsatadi.

Ushbu tadqiqot Brookhaven Milliy Laboratoriyasi boshchiligidagi DOE ning Ekstremal muhitdagi erigan tuzlar Energiya chegaralarini o'rganish markazi (MSEE EFRC) doirasida o'tkazildi. Tadqiqot guruhi radiatsiyaning boshqa tuz tizimlariga ta'sirini o'rganishni davom ettirishni rejalashtirmoqda. Ularning hisoblash tadqiqotlari DOE foydalanuvchi ob'ektlarida, jumladan Oak Ridj milliy laboratoriyasidagi fan uchun hisoblash va ma'lumotlar muhitida va Lourens Berkli milliy laboratoriyasidagi Milliy energiya tadqiqoti ilmiy hisoblash markazida amalga oshirildi.

Eritilgan tuzlardagi elektronlarning harakatini tushunish erigan tuz reaktorlarini rivojlantirish uchun juda muhimdir. Bu kelajakda atom energiyasini ishlab chiqarish uchun istiqbolli variant hisoblangan ushbu reaktorlarning xavfsizligi va samaradorligini ta'minlashga yordam beradi.

manbalar:

- Lourens Bernard, ORNL