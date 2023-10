Tabiatning yangi universal qonuni: evolyutsiya barcha murakkab tizimlarga taalluqlidir

By

Olimlar va faylasuflar jamoasi "tabiatning etishmayotgan qonuni" deb ataydigan yangi kontseptsiyani taqdim etdilar. Ularning ta'kidlashicha, evolyutsiya biologik hayot bilan chegaralanib qolmay, balki olamdagi barcha murakkab tizimlarga, samoviy jismlardan tortib atom tuzilmalariga taalluqli asosiy jarayondir. Jamoa "Funktsional ma'lumotni ko'paytirish qonuni" ni taklif qiladi, unda har qanday tizim, jonli yoki jonsiz, funktsionallik asosida turli xil konfiguratsiyalar tanlansa, rivojlanadi.

Tadqiqotchilar rivojlanayotgan tizimlarning uchta belgilovchi xususiyatini aniqlaydilar: tarkibiy qismlarning ko'pligi, tartiblarning xilma-xilligi va funktsiyani tanlash. Ularning ta'kidlashicha, bu xususiyatlar turli sohalardagi murakkab rivojlanayotgan tizimlar uchun umumiydir.

Ushbu universal tabiat qonunining kaliti "funktsiyani tanlash" tushunchasida yotadi. Tadqiqotchilar Darvinning tabiiy tanlanish nazariyasini kengaytirib, funksiyani uch xil turga ajratadilar: barqarorlik, dinamik qat'iyatlilik va yangilik. Funksiya endi omon qolish belgilari bilan cheklanib qolmaydi, balki tizimning doimiy mavjudligi, diversifikatsiyasi va murakkabligiga hissa qo'shadigan atributlarni o'z ichiga oladi.

Tadqiqot ushbu nazariyani biologik va biologik bo'lmagan kontekstlardan misollar bilan ko'rsatadi. U fotosintezning paydo bo'lishidan tortib, murakkab xatti-harakatlarning rivojlanishigacha bo'lgan Yerdagi hayotning evolyutsion sayohatini ta'kidlaydi. Biroq, evolyutsiya tushunchasi organik hayotdan tashqariga chiqadi. Masalan, minerallar shohligi o'zining evolyutsion yo'lini namoyish etadi, bu erda oddiy mineral konfiguratsiyalar vaqt o'tishi bilan tobora murakkab bo'lgan konfiguratsiyalarni keltirib chiqardi.

Qolaversa, yulduzlarning o'zi ham evolyutsiya mo'jizasini ifodalaydi va koinotning kimyoviy xilma-xilligi va murakkabligiga hissa qo'shib, og'irroq elementlarni yasaydi.

Tadqiqot shuni ta'kidlaydiki, Darvin evolyutsiyasi ushbu kengroq tabiiy hodisa ichida alohida holatdir. Bu Yerdagi hayotning xilma-xilligini boshqaradigan tamoyillar jonsiz tizimlarga ham tegishli ekanligini ko'rsatadi.

Proceedings of the National Academy of Sciences jurnalida chop etilgan ushbu tadqiqot turli fanlar olimlari ishtirokidagi hamkorlikdagi ishdir. Murakkab tizimlarning yangilik, barqarorlik va dinamik qat'iylikni yaratishga bo'lgan universal tendentsiyasini tan olgan holda, ushbu tadqiqot bizning evolyutsiya haqidagi tushunchamizni bizning doimiy rivojlanayotgan koinotning o'ziga xos xususiyati sifatida qayta belgilaydi.

manbalar:

– Milliy Fanlar Akademiyasi materiallari