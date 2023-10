Koinot davri Yer atmosferasida o'z izini qoldirmoqda

By

Proceedings of the National Academy of Sciences jurnalida chop etilgan so‘nggi tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, kosmik asr Yer atmosferasiga ta’sir ko‘rsatmoqda. Tadqiqotchilar atmosferadagi aerozollarda katta miqdordagi metallarni topdilar, ehtimol bu kosmik kemalar va sun'iy yo'ldoshlarning uchishi va qaytishi sonining ko'payishi natijasida. Metallning mavjudligi atmosfera kimyosini o'zgartirib, ozon qatlami va iqlimga potentsial ta'sir ko'rsatadi.

Milliy okean va atmosfera ma'muriyatidan Den Merfi boshchiligidagi tadqiqot guruhi kosmik kemalar qotishmalarida ishlatiladigan nisbatlarga mos keladigan 20 dan ortiq elementlarni topdi. Ular litiy, alyuminiy, mis va qo'rg'oshin kabi ba'zi metallarning massasi kosmik kemaning qayta kirishi natijasida tabiiy kosmik changda topilgan ushbu metallarning kontsentratsiyasidan ancha oshib ketganini kuzatdilar. Ajablanarlisi shundaki, ozon qatlamini himoya qilish va tamponlashga yordam beradigan yirik sulfat kislota zarralarining deyarli 10 foizi alyuminiy va boshqa kosmik metallarni o'z ichiga olgan.

Olimlarning hisob-kitoblariga ko‘ra, 2030 yilga borib orbitaga yana 50,000 XNUMX tagacha sun’iy yo‘ldosh chiqishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, keyingi bir necha o'n yilliklarda stratosferadagi sulfat kislota zarralarining yarmigacha qayta kirib kelgan metallar bo'lishi mumkin. Buning atmosferaga, ozon qatlamiga va Yerdagi hayotga ta'siri haligacha noma'lum.

Stratosferani o'rganish juda qiyin, chunki u odamlar yashamaydigan mintaqadir. Bu mintaqaga qisqa vaqt ichida faqat eng yuqori reyslar kiradi. Biroq, NASAning Havodagi fan dasturining bir qismi sifatida olimlar stratosfera namunalarini to'plash uchun tadqiqot samolyotlaridan foydalanadilar. Namuna olingan havo toza va buzilmasligini ta'minlash uchun burun konusiga asboblar biriktirilgan.

Stratosfera atmosferaning barqaror va bir qarashda tinch qatlamidir. Shuningdek, u Yerdagi hayotni zararli ultrabinafsha nurlanishdan himoya qilishning muhim tarkibiy qismi bo'lgan ozon qatlamining uyidir. So'nggi bir necha o'n yilliklarda ozon qatlami tahdid ostida edi, ammo uni ta'mirlash va to'ldirish bo'yicha muvofiqlashtirilgan global harakatlar amalga oshirildi.

Kosmik parvozlar va qaytishlar sonining ko'payishi stratosferaga ko'proq metallarni kiritish uchun javobgardir. Raketalar uchirilganda va sun'iy yo'ldoshlar joylashtirilgach, ular atmosferaga ta'sir qilish potentsialiga ega bo'lgan metall zarrachalarining izlarini qoldiradilar, ular hali ham olimlar tushunishga harakat qilmoqdalar.

Xulosa qilib aytganda, tadqiqot kosmik asrning Yer atmosferasidagi aniq oqibatlarini aniqlash uchun keyingi tadqiqotlar zarurligini ta'kidlaydi. Topilmalar shuni ko'rsatadiki, kosmik kemalar va sun'iy yo'ldoshlardan metallarning ko'payishi iqlim, ozon qatlami va sayyoramizning umumiy yashashga yaroqliligiga ta'sir qilishi mumkin.

