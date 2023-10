Hubert Rivz: Astrofizik va ilmiy aloqachi

By

Yaqinda 91 yoshida vafot etgan kanadalik-fransuz astrofiziki Hubert Rivz nafaqat taniqli olim, balki taniqli ilm-fan kommunikatsiyachisi ham edi. 1932-yilda Monrealda tug‘ilgan Rivz yoshligidan astronomiyaga ishtiyoqi paydo bo‘lgan, tabiat olamini o‘rgangan va havaskor astronom sifatida yulduzlarni o‘rgangan. Uning kosmosga bo‘lgan ishtiyoqi uni astrofizika bo‘yicha karerasini davom ettirishga olib keldi, oxir-oqibat Kornel universitetida doktorlik darajasini oldi va NASAning kosmik dasturi bo‘yicha maslahatchi bo‘ldi.

Rivz keng ommaga murakkab ilmiy tushunchalarni tushuntirish qobiliyati bilan tanilgan va u fan va koinotga bo'lgan muhabbatini kengroq auditoriya bilan baham ko'rishni xohlagan. 1981 yilda u Frantsiyada bestseller bo'lgan va 25 tilga tarjima qilingan "Sabr dans l'Azur" (Sukunat atomlari: Kosmik ta'limning kashfiyoti) nomli kitobini nashr etdi. Kitob astrofizikani epik dostonga aylantirish qobiliyati uchun maqtovga sazovor bo'ldi va bu Rivzning mohir ilm-fan kommunikatori sifatidagi obro'sini mustahkamladi.

Faoliyati davomida Rivz 40 dan ortiq kitoblar, jumladan, bolalar uchun bir nechta nomlar yozgan. U frantsuz televideniesida tanish chehraga aylandi, mashhur adabiy tok-shoularda qatnashdi va o'zining yovvoyi oppoq sochlari, miltillovchi ko'zlari va yorqin Kvebek aksenti bilan tomoshabinlarni o'ziga tortdi. Uning xarizmatik va jozibali xulq-atvori uni frantsuz tilida so'zlashuvchi dunyoda talab qilinadigan ma'ruzachiga aylantirdi va u erda u Karl Saganning frantsuz ekvivalenti sifatida tanildi.

Rivz nafaqat ilm-fan bilan shug'ullanuvchi, balki etakchi ekolog ham edi. U tabiatni muhofaza qilishni ishtiyoq bilan targ'ib qildi va insoniyat duch keladigan o'z-o'zini yo'q qilish xavfidan ogohlantirdi. U odamlar tanlangan tur emas va biz omon qolishimizni ta'minlash uchun o'z harakatlarimiz uchun mas'uliyatni o'z zimmamizga olishimiz kerak deb hisoblardi.

Hubert Rivzning astrofizika va ilmiy aloqa sohasiga qo'shgan hissasi doimiy ta'sir ko'rsatdi. Uning ilmiy bilimlar va keng jamoatchilik o‘rtasidagi tafovutni bartaraf etish qobiliyati son-sanoqsiz odamlarni koinot sirlari haqida o‘ylashga, tabiiy olamni asrab-avaylash va himoya qilishga ilhomlantirdi.

