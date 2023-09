امریکہ کی پہلی خاتون خلابازوں کی ان کہی کہانی: رکاوٹوں کو توڑنا اور نئی بلندیوں تک پہنچنا

"The Six: The Untold Story of America's First Women Astronauts" میں لورین گرش نے چھ غیر معمولی خواتین کے سفر کی کھوج کی جنہوں نے خلائی تحقیق کی مردوں کے زیر تسلط دنیا میں شیشے کی چھت کو توڑ دیا۔ گرش خلائی دوڑ میں سفید فام مردوں کے غلبے کی مروجہ داستان کو چیلنج کرتا ہے اور ان خواتین کی نمایاں شراکت کو نمایاں کرتا ہے، جو خواتین کو شامل کرنے کے لیے NASA کی پہلی کلاس کا حصہ تھیں۔

گرش نے سیلی رائڈ، جوڈی ریسنک، کیتھی سلیوان، اینا فشر، ریا سیڈن، اور شینن لوسیڈ کی زندگیوں پر توجہ مرکوز کی۔ یہ خواتین 1978 میں ناسا کے خلاباز کور میں شامل ہوئیں اور ان بلندیوں تک پہنچنے کے لیے پرعزم تھیں جو پہلے ان کے لیے ممنوع تھیں۔

"دی سکس" ان کے محرکات اور ہچکچاہٹ کی ایک جھلک پیش کرتا ہے، ان لمحات کے بارے میں بصیرت پیش کرتا ہے جب ہر عورت کو احساس ہوا کہ وہ خلاباز بننے کے لیے درخواست دے سکتی ہے۔ گرش ان کے انتخاب کے عمل کو تنوع کی طرف ایک اہم قدم کے طور پر بیان کرتا ہے، حالانکہ کلاس اب بھی بنیادی طور پر سفید فام مردوں پر مشتمل تھی۔

یہ کتاب ان خواتین کو درپیش چیلنجوں کا بھی سامنا کرتی ہے، جن میں جنسی پرست میڈیا کی توجہ، خلا میں رومانس اور جنسی تعلقات کے بارے میں شاونسٹ قیاس آرائیاں، اور ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں توازن قائم کرنے کی جدوجہد شامل ہیں۔ گرش مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اپنی لچک اور عزم کی مثالیں دیتی ہے، جیسے کہ میڈیا کی جانچ پڑتال کے دوران اپنی رازداری اور دماغی صحت کے تحفظ کے لیے رائڈ کی جنگ۔

"دی سکس" NASA کے اندر اور باہر تنوع کے لیے چیمپئنز کے ذریعے ادا کیے گئے اہم کرداروں کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ ناسا کی ایک ملازم روتھ بیٹس ہیرس نے ایجنسی کے تنوع کے فقدان پر ڈھٹائی سے تنقید کی۔ مرکری 13، خواتین کا ایک گروپ جنہوں نے 1960 کی دہائی کے اوائل میں یہ ثابت کرنے کے لیے سخت جانچ کی کہ وہ خلاباز بننے کے قابل ہیں، کو بھی تسلیم کیا گیا۔

گرش خلابازوں کے روزمرہ کے تجربات کو شامل کرتا ہے، جو ان کے کام کے حیرت انگیز طور پر غیر معمولی پہلوؤں کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے اسپیس سوٹ کا تجربہ کیا، روبوٹک ہتھیاروں کا استعمال کیا، اور ان مرد ساتھیوں کے ساتھ کام کرنے کی پیچیدگیوں پر تشریف لے گئے جنہوں نے اپنے دفتر کے دروازوں پر پن اپ کیلنڈرز دکھائے۔

اگرچہ یہ کتاب خطرے اور المیے سے خالی نہیں ہے، گرش اس ہمت اور استقامت پر زور دیتی ہے جو صنف اور نسل سے بالاتر ہے۔ چیلنجر ڈیزاسٹر خلائی تحقیق میں پیدا ہونے والے خطرات اور ریسنک کی جانب سے دی گئی حتمی قربانی کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے۔

باریک بینی سے تحقیق اور دلکش کہانی سنانے کے ساتھ، "دی سکس" خلائی دوڑ کے بارے میں ہماری سمجھ کو بڑھاتا ہے اور روایتی تصورات کو چیلنج کرتا ہے کہ کون "بنی نوع انسان کے پورے خاندان" سے تعلق رکھتا ہے۔

ماخذ: نیو یارک ٹائمز