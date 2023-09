اورنج پائی نے اورنج پائی زیرو 2 ڈبلیو متعارف کرایا: راسبیری پائی زیرو 2 ڈبلیو کا پاور پیکڈ متبادل

Orange Pi نے اپنی تازہ ترین پیشکش Orange Pi Zero 2W کی نقاب کشائی کی ہے، جو اپنے حریفوں کے مقابلے میں بہتر کارکردگی اور میموری کو بڑھانے کا وعدہ کرتی ہے۔ Orange Pi Zero 2W ایک Allwinner H618 کواڈ کور Cortex-A53 پروسیسر کے ذریعے تقویت یافتہ ہے، جو اسے ٹی وی باکسز، سمارٹ اسکرین کاسٹنگ ڈیوائسز، سمارٹ ہومز، سمارٹ گیٹ ویز اور انٹرنیٹ آف تھنگز سمیت متعدد ایپلیکیشنز کے لیے ایک مضبوط انتخاب بناتا ہے۔ (IoT)۔

Orange Pi Zero 2W Raspberry Pi Zero 2 W سے متاثر ہوتا ہے، جسے اکتوبر 2021 میں اصل Raspberry Pi Zero کے اعلیٰ کارکردگی کے جانشین کے طور پر جاری کیا گیا تھا۔ اس کے Raspberry ہم منصب کی طرح، Orange Pi Zero 2W میں ایک کواڈ کور آرم کورٹیکس-A53 پروسیسر ہے، لیکن یہ 1.5GHz تک گھڑی کی رفتار پیش کرتا ہے، جو اسے Raspberry Pi Zero 50W سے 2% تیز تر بناتا ہے۔ مزید برآں، یہ OpenGL ES 31، OpenCL 2، اور Vulkan 3.2 کی حمایت کے ساتھ آرم مالی G2.0-MP1.1 گرافکس پروسیسر کا حامل ہے۔

Orange Pi Zero 2W کا ایک بڑا فائدہ اس کی یادداشت کی صلاحیت ہے۔ صارفین 1GB، 1.5GB، 2GB، یا 4GB RAM کے درمیان انتخاب کر سکتے ہیں، جو Raspberry Pi Zero 2W پر دستیاب کم از کم دوگنا اور زیادہ سے زیادہ آٹھ گنا تک ہے۔ بورڈ میں 16MB SPI فلیش میموری اور بنیادی اسٹوریج کے لیے ایک مائیکرو ایس ڈی سلاٹ بھی شامل ہے۔

Orange Pi Zero 2W کی اہم خصوصیات میں 2.0k4 سپورٹ کے ساتھ ایک mini-HDMI 60 پورٹ، دو USB 2.0 Type-C پورٹس (ایک پاور کے لیے اور ایک ڈیوائسز کے لیے)، اور ایک غیر آباد 40-pin GPIO ہیڈر شامل ہیں۔ اس میں Wi-Fi 5 اور بلوٹوتھ 5.0/BLE کنیکٹیویٹی بھی شامل ہے۔

توسیعی صلاحیتوں کے لحاظ سے، اورنج پائی زیرو 2W ایک حسب ضرورت 24-پن توسیعی انٹرفیس فراہم کرتا ہے، جس میں دو USB 2.0 لین، ایک 10/100 ایتھرنیٹ کنکشن، اینالاگ آڈیو اور ویڈیو سپورٹ، ایک اورکت رسیور، اور پاور اور صارف کے لیے کنکشن شامل ہیں۔ - متعین بٹن۔ جبکہ کوئی کیمرہ سیریل انٹرفیس (CSI) کنیکٹر نہیں ہے جیسا کہ Raspberry Pi Zero 2 W، Orange Pi کیمرے کی مدد کے متبادل کے طور پر USB 2.0 کنیکٹیویٹی پیش کرتا ہے۔

سافٹ ویئر کی مطابقت میں Android 12، Debian 11 اور 12، Ubuntu 20.04 اور 22.04 کے ساتھ ساتھ کمپنی کا اپنا Arch Linux پر مبنی Orange Pi OS شامل ہے۔

Orange Pi Zero 2W Orange Pi کے AliExpress اسٹور پر خریداری کے لیے دستیاب ہے، جس کی قیمتیں 12.90GB RAM ماڈل کے لیے $1 سے لے کر $23 تک 4GB ویرینٹ کے لیے ہیں۔ مزید برآں، بنڈل جن میں اینالاگ آڈیو، فل سائز USB 2.0 پورٹس، ایک ایتھرنیٹ پورٹ، بٹن، اور ایک انفراریڈ ریسیور کے ساتھ ایک توسیعی بورڈ شامل ہے، شپنگ کے اخراجات کو چھوڑ کر $17.80 سے شروع ہوتے ہیں۔

مجموعی طور پر، Orange Pi Zero 2W Raspberry Pi Zero 2W کا ایک مسابقتی متبادل ہے، جو بہتر کارکردگی، کافی میموری کے اختیارات، اور کنیکٹیویٹی خصوصیات کی ایک متنوع رینج پیش کرتا ہے، جو اسے مختلف IoT اور سمارٹ ہوم ایپلی کیشنز کے لیے موزوں انتخاب بناتا ہے۔

ذرائع کے مطابق:

- اورنج پائی

- علی ایکسپریس