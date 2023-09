By

پبلشر Aniplex نے ایک نئے بورڈ گیم اسٹائل گیم کا اعلان کیا ہے جس کا عنوان ہے Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! نائنٹینڈو سوئچ کے لیے۔ 2024 میں ریلیز ہونے والی یہ گیم انتہائی مقبول اینیمی اور مانگا سیریز ڈیمن سلیئر پر مبنی ہے۔ تاہم فی الحال یہ صرف جاپان میں دستیاب ہوگا۔

ڈیمن سلیئر: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! فرنچائز کے پہلے ویڈیو گیم کے موافقت کی پیروی کرتا ہے، Demon Slayer-Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles، جو 2021 میں شروع ہوا اور 2022 میں Nintendo Switch پر آیا۔ Mezase کے بارے میں تفصیلات کے دوران! Saikyou Taishi! فی الحال محدود ہیں، اعلان کا ٹریلر اور آفیشل ڈیمن سلیئر ویب سائٹ اس بات کی جھلک پیش کرتی ہے کہ کھلاڑی کیا توقع کر سکتے ہیں۔

پچھلے فائٹنگ گیم موافقت کے برعکس، میزاز! Saikyou Taishi! ایسا لگتا ہے کہ بورڈ گیم جیسے تجربے پر زیادہ توجہ مرکوز کرتا ہے، ممکنہ طور پر مقبول ماریو پارٹی سیریز سے متاثر ہوتا ہے۔ اگرچہ مخصوص گیم پلے میکینکس کا انکشاف نہیں کیا گیا ہے، لیکن ڈیمن سلیئر کے شائقین اچھی طرح سے موصول ہونے والے فائٹنگ گیم کی طرح ایک عمیق اور دلکش تجربے کی توقع کر سکتے ہیں۔

اگرچہ مغربی ریلیز کی تصدیق نہیں ہوئی ہے، امید ہے کہ جاپان سے باہر کے شائقین کو بھی ڈیمن سلیئر سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملے گا: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi!. ڈیمن سلیئر کے شوقین یکساں طور پر تبصروں میں گیم کے لیے اپنے جوش و خروش اور توقعات کا اشتراک کر سکتے ہیں۔

ذرائع کے مطابق:

– [ماخذ کا عنوان]

– [ماخذ کا عنوان]