CVS فارمیسی نے دوائیوں کی قیمتوں میں شفافیت بڑھانے کے لیے گراؤنڈ بریکنگ ریئمبرسمنٹ ماڈل متعارف کرایا

دواسازی کی صنعت میں انقلاب لانے کے لیے ایک اہم اقدام میں، CVS فارمیسی نے اپنے نئے معاوضے کے ماڈل، CVS CostVantage کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ یہ اختراعی نقطہ نظر فارمیسیوں کو نسخے کے لیے معاوضہ دینے کے طریقے کو دوبارہ ترتیب دینے اور ادویات کی قیمتوں میں شفافیت کی ایک بڑی سطح فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

CVS CostVantage ماڈل کے تحت، Rhode Island میں قائم فارمیسی چین دواؤں کی لاگت اور متعلقہ معاوضوں کو کنٹریکٹ شدہ فارمیسی بینیفٹ مینیجرز اور ادائیگی کرنے والوں کے ساتھ مل کر دوبارہ متعین کرے گی۔ اس عمل میں ایک شفاف فارمولہ شامل ہوگا جس میں دوا کی اصل قیمت، ایک سیٹ مارک اپ، اور فارمیسی خدمات کی قدر کی عکاسی کرنے والی فیس کو مدنظر رکھا جائے گا۔ حتمی مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ دوائیوں کی قیمتیں درست طریقے سے اس رقم کی عکاسی کرتی ہیں جو فارمیسی خود ادویات کے لیے ادا کرتی ہیں۔

CVS کے مطابق، یہ نیا ماڈل نہ صرف قیمتوں کے تعین کے نظام میں زیادہ شفافیت لائے گا بلکہ اسے آسان بھی بنائے گا، جس سے یہ زیادہ صارفین کے لیے دوستانہ ہوگا۔ چیف فارمیسی آفیسر پریم شاہ نے صارفین کے لیے قیمتوں کی وضاحت کے دیرینہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس بنیادی قدم کی اہمیت پر زور دیا۔

اگرچہ اس ری ایمبرسمنٹ ماڈل کا مکمل اثر صارفین کو فوری طور پر محسوس نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ لوگ جو کیش فارمیسی ڈسکاؤنٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں وہ نئے سال کے پہلے نصف میں ابتدائی اثرات کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ تاہم، CVS یقین دلاتا ہے کہ CostVantage ماڈل کے نفاذ سے صارفین کی بچت میں تیزی آئے گی۔

CVS فارمیسی کا یہ اقدام شفافیت اور منصفانہ قیمتوں کے تعین کی طرف صنعت میں بڑھتے ہوئے رجحان کے مطابق ہے۔ مثال کے طور پر، مارک کیوبن کی کاسٹ پلس ڈرگ جیسی کمپنیوں نے بھی ادویات کی قیمتوں پر مکمل شفافیت فراہم کرنے کے اپنے عزم پر زور دیا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ مریضوں کو مناسب قیمت مل جائے۔

By introducing CVS CostVantage, CVS Pharmacy aims to redefine the way drugs are priced and reimbursed, revolutionizing the pharmaceutical industry and establishing a new standard of transparency and fairness. This monumental step towards empowering consumers and improving drug pricing clarity is set to be incorporated into contracts with pharmacy-benefit managers starting in 2025.