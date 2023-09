والو نے خصوصی بیجز کے ساتھ سٹیم کے قدیم ترین صارف اکاؤنٹس کی 20 ویں سالگرہ منائی

Valve، Steam کا خالق، پلیٹ فارم کے کچھ قدیم ترین صارف اکاؤنٹس کو خصوصی ڈیجیٹل بیجز دے کر ان کی 20 ویں سالگرہ منا رہا ہے۔ IGN کے مطابق، یہ بیج اصل بھاپ کے رنگ سکیم کو نمایاں کرتے ہیں اور کھلاڑیوں میں پرانی یادوں کی لہروں کو متحرک کرتے ہیں۔

Steam، عالمی سطح پر سب سے بڑا ڈیجیٹل PC گیمنگ اسٹور فرنٹ، نے ستمبر 2003 میں پہلی بار کھلاڑیوں کے لیے اپنے دروازے کھولے۔ اس نے تیزی سے مقبولیت حاصل کی، اس کے ابتدائی ڈراز میں سے ایک گیم "کاؤنٹر سٹرائیک" تھا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ پلیٹ فارم میں شامل ہونے والے کچھ ابتدائی اکاؤنٹس آج بھی فعال ہیں، اور صارفین ان ابتدائی دنوں کی یادیں شیئر کر رہے ہیں۔

والو نے اپنی خدمات اور پیشکشوں کو بڑھاتے ہوئے، سالوں میں مسلسل بھاپ کو تیار کیا ہے۔ حال ہی میں، کمپنی نے سٹیم ڈیک کے اعلان کے ساتھ ہارڈ ویئر کی ترقی میں بھی قدم رکھا۔ یہ پورٹیبل گیمنگ ڈیوائس پلیٹ فارم کے سفر میں ایک دلچسپ سنگ میل کی نشاندہی کرتی ہے۔

جنوری میں، Steam نے ایک اہم سنگ میل حاصل کیا، جس میں ریکارڈ توڑ 10 ملین کھلاڑی بیک وقت پلیٹ فارم پر گیمنگ میں مصروف تھے۔ یہ پلیٹ فارم کی پائیدار اپیل اور PC گیمرز کی مسلسل بڑھتی ہوئی کمیونٹی کی عکاسی کرتا ہے جو Steam کو اپنی ترجیحی گیمنگ منزل کے طور پر منتخب کرتے ہیں۔

اس وقت سٹیم پر سب سے زیادہ مقبول گیمز میں والو کے "کاؤنٹر اسٹرائیک: گلوبل آفینسیو" ہیں جو تقریباً دس لاکھ یومیہ پلیئرز کے ساتھ ساتھ "Dota 2," "PUBG: Battlegrounds" by Tencent Holdings ADR، "Call of Duty: Modern Warfare 2" by Activision Blizzard Inc، "Lost Ark" by Amazon.com Inc، "FIFA 23" Electronic Arts Inc، اور "Apex Legends" by Respawn۔

قدیم ترین سٹیم اکاؤنٹس کو دیئے جانے والے خصوصی ڈیجیٹل بیجز پلیٹ فارم کی بھرپور تاریخ اور گیمنگ انڈسٹری پر اس کے دیرپا اثرات کی یاد دہانی کا کام کرتے ہیں۔

