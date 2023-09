ایوی نیٹ ورکس نے ڈین مرفی کے ساتھ مزید ای وی چارجنگ اسٹیشنز لگانے کے لیے شراکت داری کو بڑھایا

By

Evie Networks، ایک کمپنی جو پبلک EV چارجرز میں مہارت رکھتی ہے، نے Dan Murphy's کے ساتھ اپنے اسٹور کے مقامات پر اضافی چارجنگ اسٹیشنز لگانے کے لیے ایک توسیعی شراکت کا اعلان کیا ہے۔ پہلے ہی، آسٹریلیا بھر میں ڈین مرفی کے اسٹورز میں پانچ چارجنگ اسٹیشنز نصب کیے جاچکے ہیں، جس میں چھٹا اسٹیشن براڈمیڈو، وکٹوریہ کے لیے منصوبہ بنایا گیا ہے۔

یہ شراکت داری الیکٹرک وہیکل چارجنگ انفراسٹرکچر تک رسائی کو بہتر بنانے کی جانب ایک مثبت قدم ہے۔ ڈین مرفی کے اسٹورز پر چارجنگ اسٹیشنوں کے نیٹ ورک کو وسعت دینے سے، مزید ای وی مالکان کو خریداری کے دوران یا کام چلانے کے دوران چارجنگ کی سہولیات تک آسان رسائی حاصل ہوگی۔ یہ پائیدار نقل و حمل کے اختیارات کی بڑھتی ہوئی مانگ کے ساتھ بھی ہم آہنگ ہے۔

ٹویٹر مبینہ طور پر شیڈوبینز دی نیویارک ٹائمز، ایک بڑا اشتہار دینے والا

ایک حیران کن اقدام میں، ٹوئٹر، جسے اب X کے نام سے جانا جاتا ہے، نے مبینہ طور پر دی نیویارک ٹائمز پر پابندی لگا دی ہے، جس سے صارفین کو اخبار کے مواد سے منسلک ٹویٹس دیکھنے سے روک دیا گیا ہے۔ یہ عمل خاص طور پر ستم ظریفی ہے کیونکہ The New York Times X کے بڑے مشتہرین میں سے ایک ہے اور اپنی اسپورٹس سائٹ، The Athletic کے لیے پروموشنل مہم چلا رہا ہے۔

نیو یارک ٹائمز کی ویب سائٹ سے منسلک ٹویٹس پر مصروفیت جولائی کے آخر میں نمایاں طور پر گر گئی اور پورے اگست میں کمی ہوتی رہی۔ یہ کمی بی بی سی، سی این این، پولیٹیکو، وال اسٹریٹ جرنل، اور واشنگٹن پوسٹ جیسی دیگر بڑی نیوز سروسز کے ٹویٹس کے ساتھ مصروفیت کا موازنہ کرکے دیکھی گئی۔ اسی عرصے کے دوران، ان مسابقتی نیوز سائٹس کی پوسٹس کے ساتھ مشغولیت یا تو بڑھی یا مستقل رہی۔

میٹا (سابقہ ​​فیس بک) مبینہ طور پر اوپن اے آئی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایڈوانسڈ اے آئی ماڈل تیار کر رہا ہے۔

میٹا مبینہ طور پر ایک جدید AI ماڈل بنا رہا ہے جس کا مقصد OpenAI کے مقبول زبان ماڈل GPT-4 کی کارکردگی سے مماثل ہے۔ یہ AI ٹول ٹیکسٹ اور تجزیہ تیار کرے گا جس کا ہدف کاروبار ہے۔ اس کوشش کے پیچھے کا مقصد مارکیٹ میں داخل ہونے والے نئے AI ماڈلز کی آمد کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس کو پورا کرنے کے لیے، میٹا مبینہ طور پر جدید Nvidia چپس حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔

میٹا کے تیار کردہ AI ماڈل سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ مختلف طریقوں سے کاروبار کی مدد کرے گا، بشمول نفیس متن تیار کرنا، پیچیدہ تجزیہ کرنا، اور اضافی پیداوار پیدا کرنا۔ ان خدمات کی پیشکش کے ذریعے، Meta AI مارکیٹ میں مسابقتی برتری قائم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔

انٹرنیٹ آرکائیو ای بک لائبریری کے مقدمے کے نقصان کی اپیل کرتا ہے۔

انٹرنیٹ آرکائیو نے اپنی ای بک لائبریری کے حوالے سے کاپی رائٹ کیس میں حالیہ نقصان کی اپیل کرنے کے اپنے ارادے کا اعلان کیا ہے۔ ایک تصفیہ کے بعد، آرکائیو نے پہلے ہی اپنی کچھ کتابوں تک رسائی محدود کر دی ہے۔ اصل حکم نے یہ طے کیا کہ آرکائیو کی کتابوں کی اسکیننگ امریکی منصفانہ استعمال کے قانون کے تحت نہیں آتی۔ نتیجتاً، ویب سائٹ کو کاپی رائٹ کے ذریعے محفوظ تجارتی طور پر دستیاب کتابوں تک عوامی رسائی کو محدود کرنا پڑا۔

انٹرنیٹ آرکائیو کا اپیل کرنے کا فیصلہ علم اور ادب تک رسائی کے تحفظ کے لیے ان کی وابستگی کو واضح کرتا ہے، جبکہ کاپی رائٹ ہولڈرز کی جانب سے اٹھائے گئے خدشات کو بھی دور کرتا ہے۔ یہ کیس ڈیجیٹل لائبریریوں اور ڈیجیٹل دور میں منصفانہ استعمال سے متعلق جاری چیلنجوں اور مباحثوں کو اجاگر کرتا ہے۔

ممکنہ طور پر قابل رہائش Exoplanet، K2-18b، جیمز ویب اسپیس ٹیلی سکوپ کے ذریعے شناخت کیا گیا

جیمز ویب اسپیس ٹیلی سکوپ نے K2-18b کی نشاندہی کی ہے، ایک ایسا سیارہ جو رہائش پذیر ہونے اور ماورائے زمین کی زندگی کی تلاش کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 2015 میں دریافت کیا گیا، K2-18b کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی سطح پر ایک مائع پانی کا سمندر ہے اور اس میں میتھین، کاربن ڈائی آکسائیڈ اور ڈائمتھائل سلفائیڈ شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ exoplanet زمین سے نمایاں طور پر بڑا ہے، اس کی جسامت 8.6 گنا ہے، اور ہماری کہکشاں کے اندر سائنسی تحقیق کا ایک انوکھا موقع فراہم کرتا ہے۔

جیسا کہ ہم اپنے سیارے سے مشابہت کے ساتھ exoplanets دریافت کرنا جاری رکھتے ہیں، زمین سے باہر زندگی کی تلاش تیزی سے دلکش ہوتی جا رہی ہے۔ K2-18b ہمارے نظام شمسی سے باہر رہنے کے قابل دنیاوں کے امکان کی ایک دلچسپ جھلک پیش کرتا ہے۔

