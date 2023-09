Nintendo Switch 2 کو فیچر میں بہتری کی کارکردگی اور لوڈ ٹائمز کو کم کرنے کی افواہ

By

انتہائی متوقع Nintendo Switch 2 کے بارے میں افواہیں گردش کرتی رہتی ہیں، اس کی کارکردگی اور خصوصیات کے بارے میں نئی ​​تفصیلات سامنے آتی ہیں۔ قابل اعتماد ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ گیمز کام میں اگست میں کنسول کی خفیہ نمائش تھی، اور اب ایک تیسرے ذریعہ نے ان دعوؤں کی تصدیق کی ہے اور اضافی معلومات شامل کی ہیں۔

یوروگیمر اور وی جی سی کی رپورٹس کے مطابق، سوئچ 2 کو "دی لیجنڈ آف زیلڈا: بریتھ آف دی وائلڈ" کو زیادہ فریم ریٹ اور ریزولوشن پر چلانے کی افواہ ہے، جو کہ مقبول گیم کے شائقین کے لیے امید افزا لگتا ہے۔ Nate The Hate، ایک پہلے سے قابل اعتماد نینٹینڈو اندرونی، نے بھی ان دعووں کی حمایت کی ہے اور مزید تفصیلات کا انکشاف کیا ہے جو اس نے کنسول کے بارے میں سنا ہے۔

Nate The Hate کی طرف سے ذکر کردہ ایک قابل ذکر بہتری لوڈ کے اوقات میں نمایاں کمی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ نئے ہارڈ ویئر نے گیمز کے لیے فوری طور پر لوڈ کے اوقات کی اجازت دی ہے، خاص طور پر جب مین مینو سے بوٹ اپ ہوتا ہے۔ یہ اصل سوئچ کے مقابلے میں ایک بڑی بہتری ہے، جس کا لوڈنگ ٹائم تقریباً 30 سیکنڈ تھا۔

کارکردگی کے لحاظ سے، Nate The Hate کا دعویٰ ہے کہ "Breath of the Wild" سوئچ 60 پر 4K ریزولوشن میں 2 فریم فی سیکنڈ کی رفتار سے چل رہا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ کنسول میں رے ٹریسنگ کی اعلیٰ صلاحیتیں ہیں، جیسا کہ پلے اسٹیشن کی طرح ہے۔ 5 اور Xbox سیریز X/S حاصل کر سکتے ہیں۔ تاہم، وہ واضح کرتا ہے کہ سوئچ 2 کی خام طاقت Xbox سیریز S سے کم ہونے کی توقع ہے۔

اس کی تلافی کے لیے، سوئچ 2 ڈی ایل ایس ایس (ڈیپ لرننگ سپر سیمپلنگ) نامی نئی ٹکنالوجی کا استعمال کر سکتا ہے، جو کم طاقت والے آلات پر 4K ریزولوشن کی نقالی کر سکتی ہے۔ یہ کارکردگی کی کارکردگی کو برقرار رکھتے ہوئے مقامی 4K کو موازنہ بصری تجربہ فراہم کر سکتا ہے۔

اگرچہ ابھی بھی سوئچ 2 کی بیک ورڈ مطابقت اور آفیشل افشاء/لانچ کی تاریخوں کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال ہے، Nate The Hate تجویز کرتا ہے کہ اگلا نینٹینڈو ڈائریکٹ تقریباً تین دنوں میں، ممکنہ طور پر 14 ستمبر کو نشر ہوگا۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ Nintendo Directs عام طور پر جمعرات۔

آخر میں، Nintendo Switch 2 کی افواہ والی خصوصیات بہتر کارکردگی، لوڈ ٹائم میں کمی، اور DLSS ٹیکنالوجی کے ممکنہ استعمال کی نشاندہی کرتی ہیں۔ شائقین بے تابی سے اس انتہائی متوقع کنسول کے حوالے سے نینٹینڈو سے مزید اپ ڈیٹس کی توقع کر رہے ہیں۔

ذرائع کے مطابق:

- یوروگیمر

- وی جی سی