ویڈیو میوزک ایوارڈز ووٹنگ کے لیے AR تجربات کو مربوط کرنے کے لیے Snapchat کے ساتھ MTV پارٹنرز

MTV نے Snapchat کے ساتھ افواج میں شمولیت اختیار کی ہے تاکہ صارفین کو Snapchat کے AR پر مبنی لینسز کا استعمال کرتے ہوئے آنے والے ویڈیو میوزک ایوارڈز (VMAs) میں کسی زمرے کے لیے ووٹ دینے کی اجازت دی جا سکے۔ Snap کی کیمرہ کٹ کا فائدہ اٹھا کر، MTV کا مقصد ایوارڈ شو میں Augmented reality (AR) کے تجربات کو شامل کرنا ہے۔

بہترین نئے آرٹسٹ کے زمرے کے لیے تین فائنلسٹ کا تعین ہو جانے کے بعد، Snapchat کے صارفین کو Saucealitos کی طرف سے تیار کردہ ایک خصوصی لینز کا استعمال کرتے ہوئے اپنا ووٹ ڈالنے کا موقع ملے گا۔ ایک، دو یا تین انگلیوں سے اپنی پسند کا اشارہ دے کر، صارف اس فنکار کو منتخب کر سکتے ہیں جسے وہ ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ اگرچہ یہ ابھی تک غیر یقینی ہے کہ Snapchat ووٹنگ کا حتمی تعداد پر کتنا اثر پڑے گا، لیکن ہر ووٹ کا شمار ہوتا ہے۔

VMA لائیو سٹریم کے دوران، MTV پورے ایونٹ میں ایک AR مون پرسن کو ڈسپلے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس میں مداحوں کی طرف سے جمع کرائی گئی سیلفیز کی خاصیت ہوتی ہے۔ ایک پرانی یاد کے طور پر، MTV نے لوگوں سے درخواست کی کہ وہ روایتی فارم کا استعمال کرتے ہوئے اپنی سیلفیز پیشگی جمع کرائیں۔

ناظرین کو مزید مشغول کرنے کے لیے، افراد AR Moonperson اثر کا تجربہ کر سکتے ہیں، اسے اپنے گھروں میں پیش کر سکتے ہیں۔ اپنے کیمرہ رول سے سیلفی کا انتخاب کرکے، وہ تیرتے چاند پرسن کا مشاہدہ کر سکتے ہیں جس کا اپنا چہرہ ویزر میں نظر آتا ہے۔

Snapchat کے صارفین 11 ستمبر کو صبح 12 AM ET سے شروع ہونے والے ان AR تجربات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، VMA 8 PM ET پر شروع ہونے سے کئی گھنٹے پہلے۔

جبکہ MTV کے پچھلے VMAs نے مقبول سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے کہ Facebook، Instagram، Twitter، اور YouTube پر 40.1 ملین تعاملات ریکارڈ کیے، Snapchat اس فہرست سے غائب تھا۔ تاہم، MTV نے تسلیم کیا کہ Snapchat 13 سے 24 سال کی عمر کے اپنے ہدف کے سامعین کے لیے موزوں ہے۔

MTV کے ساتھ یہ تعاون اسنیپ چیٹ کے کیمرہ کٹ کا استعمال کرتے ہوئے ایوارڈ شو کی جگہ میں باضابطہ داخلے کو نشان زد کرتا ہے۔ اس سے قبل، Snap نے شائقین کو AR کے تجربات متعارف کرانے کے لیے مختلف میوزک فیسٹیولز، ٹور پر آنے والے فنکاروں، اور کھیلوں کے ٹورنامنٹس کے ساتھ شراکت داری کی تھی۔ مثال کے طور پر، LA Rams فٹ بال ٹیم نے شائقین کو بڑی اسکرین پر دکھانے کے لیے اسٹیڈیم میں Snapchat کی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔

برانڈڈ اور اے آر پر مبنی کیمرہ حل پر سنیپ کا زور تیزی سے واضح ہو گیا ہے۔ میوزک فیسٹیولز کے ساتھ تعاون کرنے کے علاوہ، کمپنی نے اے آر انٹرپرائز سروسز (ARES) پیش کرنے والے ٹولز جیسے کہ AR Try-On اور 3D پروڈکٹ دیکھنے کا آغاز کیا ہے۔ Snap نے AR Mirrors کو بھی متعارف کرایا، جس سے برانڈز اپنی ٹیکنالوجی کو جسمانی جگہوں میں ضم کرنے کے قابل بناتے ہیں۔

