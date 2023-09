نینٹینڈو سوئچ 2 افواہیں: بریتھ آف دی وائلڈ ڈیمو نے بہتر گرافکس اور لوڈ ٹائمز کی نمائش کی۔

نینٹینڈو کے اگلے کنسول، جسے عارضی طور پر 'سوئچ 2' کہا جاتا ہے، کے بارے میں افواہیں حال ہی میں گردش کر رہی ہیں۔ Eurogamer اور VGC کی رپورٹوں کے مطابق، منتخب ڈویلپرز کو Gamescom 2023 کے دوران کنسول کو ڈیمو کرنے کا موقع ملا۔ ڈیمو میں The Legend of Zelda: Breath of the Wild کا ایک بہتر ورژن پیش کیا گیا، حالانکہ اس وقت بہتری کی تفصیلات فراہم نہیں کی گئی تھیں۔

نئی افواہوں کی تفصیلات اب ایک حالیہ نیٹ دی ہیٹ پوڈ کاسٹ سے سامنے آئی ہیں۔ میزبان نے دعویٰ کیا کہ Gamescom ٹیک ڈیمو نے بریتھ آف دی وائلڈ کو 4K 60fps پر چلانے کی نمائش کی، جس میں قابل ذکر بہتری لوڈ ٹائمز کا خاتمہ ہے۔ یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ان افواہوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سوئچ لانچ ٹائٹل اگلے ہارڈ ویئر کے ساتھ دوبارہ جاری کیا جائے گا۔ بلکہ، یہ جانشین کی تکنیکی ترقی کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔

ایسے دعوے بھی ہیں کہ ٹیک ڈیمو نے DLSS 3.5 کو استعمال کیا، Nvidia کی ریئل ٹائم AI اپ اسکیلنگ ٹیکنالوجی۔ تاہم، یہ غیر یقینی ہے کہ آیا ڈیمو نے 3.5 ورژن کے مکمل فیچر سیٹ کو استعمال کیا، جیسے کہ فریم جنریشن۔ ڈی ایل ایس ایس کی شمولیت کئی سالوں سے سوئچ جانشین کے لیے قیاس آرائیوں کا موضوع رہی ہے، اور 3.5 ورژن کا ذکر یقیناً دلچسپ ہے۔

پوڈ کاسٹ گفتگو کے دوران، میزبان نے ذکر کیا کہ مارچ 2024 ایک ممکنہ تاریخ تھی، حالانکہ یہ واضح نہیں تھا کہ آیا اس میں انکشاف یا ریلیز کی تاریخ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس سال کے شروع میں پچھلی افواہوں نے سوئچ 2024 کے لیے 2 کے آخر میں ریلیز کا مشورہ دیا۔

یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ نینٹینڈو کی طرف سے اس وقت ان افواہوں کی سرکاری طور پر تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ معلومات ذرائع اور سننے پر مبنی ہے۔ مزید برآں، اگر یہ تصریحات درست ہیں، تو اس بات پر غور کرنا ضروری ہے کہ Gamescom پر ظاہر ہونے والا ٹیک ڈیمو لازمی طور پر حتمی کنسول کی خصوصیات کی عکاسی نہ کرے۔

چونکہ یہ افواہیں گردش کرتی رہتی ہیں، 'سوئچ 2' پر بریتھ آف دی وائلڈ کے بہتر ورژن کے امکانات پر غور کرنا دلچسپ ہے۔ تاہم، جب تک نینٹینڈو کی طرف سے سرکاری اعلانات نہیں کیے جاتے، ان افواہوں کو نمک کے دانے کے ساتھ لیا جانا چاہیے۔

ذرائع کے مطابق:

- یوروگیمر

- وی جی سی

- Nate the Hate podcast