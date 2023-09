Pokemon Scarlet اور Violet میں The Teal Mask DLC کے لیے ریلیز کے اوقات

دنیا بھر کے ٹرینرز پہلے Pokemon Scarlet and Violet DLC، The Teal Mask کی ریلیز کا بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں۔ بدھ، 13 ستمبر کو شروع ہونے والے، کھلاڑی اپنے علاقے میں ریلیز کے مخصوص اوقات کے بارے میں متجسس ہیں۔

تصدیق شدہ معلومات کے مطابق، Teal Mask DLC درج ذیل اوقات میں جاری کیا جائے گا:

- شام 6 بجے پیسیفک ٹائم (12 ستمبر)

– 8 بجے مرکزی وقت (12 ستمبر)

- مشرقی وقت کے مطابق رات 9 بجے (12 ستمبر)

- برطانیہ کے وقت کے مطابق صبح 2 بجے (13 ستمبر)

- 3 بجے وسطی یورپ کے وقت (13 ستمبر)

ہندوستانی وقت کے مطابق صبح 5:30 بجے (13 ستمبر)

– جاپان کے وقت کے مطابق صبح 9 بجے (13 ستمبر)

یہ اوقات تبدیل ہو سکتے ہیں، لیکن توقع ہے کہ گیم فراہم کردہ وقت کے ارد گرد شروع ہو جائے گی۔ کھلاڑیوں کو ریلیز کے وقت کی تبدیلیوں کے حوالے سے کسی بھی اعلان کے لیے اپ ڈیٹ رہنا چاہیے۔

ٹیل ماسک پوکیمون سکارلیٹ اور وایلیٹ کے لیے دی پوشیدہ خزانے کے ایریا زیرو ڈی ایل سی کا ایک حصہ ہے۔ DLC کھلاڑیوں کو سکول کے دورے پر Kitakami لے جاتا ہے، جو کہ تہوار کی سرگرمیوں اور گلیوں میں دکانداروں سے بھرا ہوا ایک متحرک گاؤں ہے۔ پوکیمون کمپنی پہلے ہی نئے پاکٹ مونسٹرز، لیجنڈریز اور کرداروں کو چھیڑ چکی ہے جو دی ٹیل ماسک میں متعارف کرائے جائیں گے۔

لیکس نے نئی صلاحیتوں، Pokedex اندراجات، اور Bloodmoon Ursaluna جیسے پاکٹ مونسٹرز کے بارے میں اضافی معلومات کا بھی انکشاف کیا ہے۔ The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC کا دوسرا حصہ، جسے The Indigo Disk کہا جاتا ہے، 4 میں Q2023/Winter ریلیز کے لیے شیڈول ہے۔

وہ کھلاڑی جو Teal Mask DLC کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں انہیں پوکیمون اسکارلیٹ یا پوکیمون وایلیٹ کا مالک ہونا ہوگا۔ جو لوگ دونوں گیمز کے مالک ہیں انہیں The Teal Mask کی علیحدہ کاپیاں خریدنے کی ضرورت ہوگی۔

ابتدائی تکنیکی مسائل کے باوجود جنہوں نے کھلاڑیوں کے وسرجن اور تجربے کو متاثر کیا، Pokemon Scarlet اور Violet نے بہت کامیاب لانچ کیا، جو پہلے تین دنوں میں فروخت ہونے والی 10 ملین کاپیاں کے ساتھ اب تک کی سب سے بڑی Nintendo ریلیز بن گئی۔

