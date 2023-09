Tata Play Binge پارٹنرز بھارت میں Apple TV+ کے ساتھ

ہندوستانی چینلز کے مجموعی، Tata Play Binge نے اپنی مقبول سیریز اور اصل فلموں کو ہندوستانی مارکیٹ میں لانے کے لیے Apple TV+ کے ساتھ تعاون کا اعلان کیا ہے۔ یہ شراکت بھارت میں Apple TV+ کے لیے اپنی نوعیت کی پہلی ہے۔

اس تعاون کے ذریعے، ہندوستانی ناظرین کو سیریز کی ایک وسیع رینج تک رسائی حاصل ہوگی جیسے کہ "ٹیڈ لاسو،" "سکڑنا،" "سائلو،" "ہائی جیک،" "فاؤنڈیشن،" "تہران،" "خادم،" "پلاٹونک،" "علیحدگی،" "دی مارننگ شو،" "بری بہنیں،" "سست گھوڑے،" اور "پراگیتہاسک سیارہ۔" مزید برآں، ایپل کی اصل فلمیں بشمول "CODA" اور "The Boy, the Mole, the Fox and the Horse," "Ghosted," اور حال ہی میں پریمیئر ہونے والی "The Beanie Bubble" بھی پلیٹ فارم پر دستیاب ہوں گی۔

لانچ کا جشن منانے کے لیے، بالی ووڈ کے سپر اسٹارز سیف علی خان اور کترینہ کیف پر مشتمل ایک اشتہاری مہم شروع کی گئی ہے۔ اس تعاون سے ہندوستانی مارکیٹ میں Apple TV+ کی رسائی کو مزید وسعت دینے اور ہندوستانی ناظرین کو متنوع مواد فراہم کرنے کی امید ہے۔

Apple TV+ پر پہلے سے دستیاب سیریز اور فلموں کے علاوہ، یہ پلیٹ فارم ہندوستان میں نئی ​​اصل فلمیں بھی ریلیز کرے گا۔ آنے والی ریلیز میں سے کچھ میں مارٹن سکورسیز کی "کلرز آف دی فلاور مون" شامل ہیں جس میں لیونارڈو ڈی کیپریو، رابرٹ ڈی نیرو، اور للی گلیڈ اسٹون، ہینری کیول، سیم راک ویل، اور برائس ڈلاس ہاورڈ کے ساتھ اسپائی تھرلر "آرگیل"، رڈلی اسکاٹ کی "نپولین" اداکاری کر رہے ہیں۔ Joaquin Phoenix، اور Joseph Kosinski کی بلا عنوان فارمولا ون ریسنگ کی خصوصیت بریڈ پٹ کے ساتھ۔

Tata Play Binge اور Apple TV+ کے درمیان تعاون ہندوستان میں اسٹریمنگ کے منظر نامے کو نئے سرے سے متعین کرنے کے لیے تیار ہے، جو ملک میں ناظرین کے لیے مواد کے انتخاب کی ایک وسیع رینج پیش کرتا ہے۔

نپون ٹی وی نے MIPCOM رائٹس مارکیٹ میں نئے فارمیٹس کی نقاب کشائی کی۔

Nippon TV، "شارک ٹینک" جیسے مقبول فارمیٹس کا جاپانی موجد، فرانس میں آنے والی MIPCOM رائٹس مارکیٹ میں چار نئی پراپرٹیز لانچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان خصوصیات میں ایک اسکرپٹ فارمیٹ شامل ہے جسے "The Greatest Teacher" کہا جاتا ہے، جہاں ایک اسکول ٹیچر اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے وقت کے ساتھ واپس جاتی ہے کہ اسے کس نے چھت سے دھکیل دیا۔

دو غیر اسکرپٹ شدہ فارمیٹس کی بھی نقاب کشائی کی جائے گی، بشمول "Susputs on the Set،" اسکرپٹڈ کرائم ڈرامہ اور غیر اسکرپٹڈ تفتیشی جنگ کا مجموعہ، اور "5 Friends, 5 Favours!"، ایک اسٹوڈیو پر مبنی گیم شو جہاں دوست اپنی مشہور شخصیت کے لیے جیتنے کے لیے مقابلہ کرتے ہیں۔ دوست

مزید برآں، Nippon TV "The Apothecary Diaries" کے نام سے ایک اینیمی ٹائٹل متعارف کرائے گا، جو کہ 24 ملین سے زیادہ کاپیاں فروخت ہونے والی مشہور زمانہ اسرار سیریز کی موافقت ہے۔

نیپیون ٹی وی کے گلوبل بزنس کے ایگزیکٹو نائب صدر نیشیاما میکیکو نے اپنی پیداوار اور تقسیم کی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کے لیے کمپنی کے عزم کا اظہار کیا۔ Nippon TV کا مقصد جاپان میں تیار کردہ اور نشر کردہ شراکت داریوں اور پائلٹ ورژنز کے ذریعے اصل پروگرام تیار کرنا اور بین الاقوامی منڈیوں میں سیریز کے موافقت کو تلاش کرنا ہے۔

Nippon TV کے یہ نئے فارمیٹس جاپان اور دنیا بھر کے سامعین کے لیے منفرد اور دلکش مواد لانے کا وعدہ کرتے ہیں۔

بلیک منڈالا نے "نیچے کیا ہے" کے عالمی فروخت کے حقوق حاصل کر لیے

نیوزی لینڈ میں مقیم ایک جنر فلم کے ماہر بلیک منڈالا نے ایکشن ہارر تھرلر "What Lurks Beneath" کے عالمی فروخت کے حقوق حاصل کر لیے ہیں۔ جیمی بیلی کی ہدایت کاری میں بننے والی یہ فلم جوہری تنازعہ اور تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر موجود بحریہ کی آبدوز کے عملے کے گرد گھومتی ہے۔ جب ایک پراسرار برہنہ عورت سٹواوے ظاہر ہوتی ہے تو تناؤ بڑھ جاتا ہے کیونکہ انہیں شبہ ہوتا ہے کہ وہ روسی دراندازی ہو سکتی ہے۔ تاہم، انہیں جلد ہی پتہ چلا کہ وہ کہیں زیادہ خطرناک چیز ہے۔

"What Lurks Beneath" کی کاسٹ میں سائمن فلپس، Ryan Giesen، Michael Swatton، Nick Biskupek، اور نئے آنے والے Dela Reilley شامل ہیں۔ اس فلم کا ورلڈ پریمیئر ریاست نیویارک میں بفیلو ڈریمز فینٹاسٹک فلم فیسٹیول میں ہوا۔

فلم کور کی میم فردا کی پروڈیوس کردہ اور بیلی کی انٹو فریم فلمز کے ساتھ مل کر ڈائسٹوپیئن فلمز کے کین بریسرز کی طرف سے تیار کردہ ایگزیکٹو، "What Lurks Beneath" فلم کے شائقین کے لیے ایک سنسنی خیز اور شدید سنیما تجربہ پیش کرتا ہے۔

ایلن کار نے بی بی سی کے کوئز شو "پکچر سلیم" کی میزبانی کی۔

"RuPaul's Drag Race UK" کے جج اور "انٹیرئیر ڈیزائن ماسٹرز پریزینٹر" ایلن کار نے BBC کے کوئز شو "پکچر سلیم" کے میزبان کا کردار ادا کیا۔ ہر راؤنڈ میں دو مدمقابلوں پر مشتمل تین ٹیموں کو مختلف مضامین کی تصویروں سے بھرا بورڈ پیش کیا جاتا ہے۔ ٹیموں کو گھڑی کے خلاف تصویروں کی صحیح شناخت کرنی چاہیے۔ درست جوابات کے ساتھ مکمل بورڈ صاف کرنے کے نتیجے میں ٹیم کو نقد بونس ملتا ہے۔

فائنلسٹ ٹیم کو £10,000 ($12,500) کا انعام جیتنے کا موقع ملے گا اگر وہ تمام تصویروں کا صحیح نام دے سکے۔ "پکچر سلیم" ناظرین کے لیے ایک دلچسپ اور تیز رفتار کوئز شو کی شکل پیش کرتا ہے تاکہ وہ اپنے علم کو جانچ سکیں اور کافی نقد انعام کے لیے مقابلہ کر سکیں۔

ذرائع کے مطابق:

- [ماخذ 1]

- [ماخذ 2]

- [ماخذ 3]

- [ماخذ 4]