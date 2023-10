Reionization-Epoch Galaxies میں Lyman-Alpha Photons کے فرار پر غیر جانبدار ہائیڈروجن کا اثر

By

ماہرین فلکیات ابھی تک دوبارہ آئنائزیشن کے عمل اور وقت کے بارے میں غیر یقینی ہیں، یہ تب ہے جب کائنات میں ہائیڈروجن تقریباً 200 ملین سال تک غیر جانبدار ایٹم کے طور پر موجود رہنے کے بعد دوبارہ آئنائز ہو گیا۔ ریونائزیشن لائمن کنٹینیوم (LyC) فوٹونز کے ذریعے چلتی ہے، جس میں ہائیڈروجن ایٹموں سے الیکٹرانوں کو دستک دینے کی توانائی ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ LyC فوٹونز کہاں سے آئے؟ بہت سے ماہرین فلکیات کا خیال ہے کہ ابتدائی کہکشاؤں نے کائنات کو دوبارہ تشکیل دینے میں کردار ادا کیا۔

reionization کی مدت کے دوران، ایسی کہکشائیں تھیں جنہوں نے Lyman-Alpha (Lyα) تابکاری خارج کی، جو کہ ہائیڈروجن ایٹم اپنی پہلی پرجوش حالت سے زمینی حالت میں منتقل ہونے پر خارج ہوتی ہے۔ تاہم، تمام Lyα فوٹون ان کہکشاؤں سے فرار ہونے کے قابل نہیں تھے۔ اگر Lyα فوٹون کسی کہکشاں کے کنارے پر بکھر جاتا ہے، تو یہ فرار ہو سکتا ہے اور اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی Lyα فوٹون بچ نہیں سکتا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ LyC فوٹون بھی فرار ہونے سے قاصر ہیں، اور اس کہکشاں نے reionization میں حصہ نہیں لیا۔

ان کہکشاؤں میں نیوٹرل ہائیڈروجن (HI) کی موجودگی Lyα فوٹونز اور اس کے نتیجے میں LyC فوٹونز کے فرار میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اس کی چھان بین کے لیے، کہکشاؤں کے نمونے پر ایک مطالعہ کیا گیا جو کہ ریونائزیشن کے اختتام کے قریب مشاہدہ کیا گیا، جس میں Lyα اور [CII] اخراج (کاربن سے اخراج جس نے ایک الیکٹران کے فرار ہونے کے لیے توانائی کی صحیح مقدار کو جذب کیا ہے) کا استعمال کرتے ہوئے ان کی سرخ شفٹوں کی پیمائش کی گئی۔

ہر کہکشاں میں Lyα اور [CII] اخراج کی ریڈ شفٹوں کا موازنہ کیا گیا۔ محققین نے پایا کہ اخراج کی دو اقسام کے درمیان رفتار آفسیٹ، جسے Lyα velocity offset کہا جاتا ہے، Epoch of Reionization سے کہکشاؤں میں HI گیس کے بڑے پیمانے کے ساتھ مثبت طور پر منسلک تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کہکشاؤں میں Lyα فرار مقامی علاقوں کے بجائے مجموعی HI گیس کے مواد سے متاثر ہوتا ہے۔

نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ HI گیس کی بڑھتی ہوئی کثرت Lyα فوٹون کے لیے فرار ہونا زیادہ مشکل بناتی ہے، جو LyC آئنائزنگ فوٹونز کے فرار میں بھی رکاوٹ بنتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کہکشاؤں کے مجموعی HI مواد کا مطالعہ کائنات کو دوبارہ بنانے کے عمل کے بارے میں بصیرت فراہم کر سکتا ہے۔

جیمز ویب اسپیس ٹیلی سکوپ (JWST) کے مستقبل کے مشاہدات سے امید کی جاتی ہے کہ وہ reionization کے دور سے پرانی کہکشاؤں پر اعلیٰ معیار کا ڈیٹا فراہم کریں گے، جو کائنات کی تاریخ کے اس اہم دور کی زیادہ تفہیم پیش کرتے ہیں۔

ذرائع: لارین ایلیکر، سنسناٹی یونیورسٹی