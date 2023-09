Gliese 367 b: ایک پراسرار اصل کے ساتھ ایک انتہائی گھنے Exoplanet

By

ماہرین فلکیات نے Gliese 367 b نامی ایک قابل ذکر سیارہ دریافت کیا ہے، جسے طاہے بھی کہا جاتا ہے، جس نے اپنی منفرد خصوصیات کی وجہ سے ان کی توجہ حاصل کر لی ہے۔ Gliese 367 b کو ایک الٹرا شارٹ پیریڈ (USP) سیارے کے طور پر درجہ بندی کیا گیا ہے، جو اپنے ستارے کے گرد مدار صرف 7.7 گھنٹے میں مکمل کرتا ہے۔ یہ تقریباً 200 دیگر یو ایس پی سیاروں میں سے ایک ہے جن کی اب تک شناخت کی گئی ہے۔ تاہم، جو چیز گلیز 367 بی کو الگ کرتی ہے وہ اس کی ناقابل یقین کثافت ہے، جو زمین سے تقریباً دوگنا ہے۔

اتنی زیادہ کثافت کے ساتھ، سائنس دانوں کا خیال ہے کہ Gliese 367 b تقریباً مکمل طور پر لوہے پر مشتمل ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا چٹانی پردہ چھن گیا ہے۔ Gliese 367 b پر ایک حالیہ مطالعہ کی مرکزی مصنفہ ایلیسا گوفو نے اس کا موازنہ زمین جیسے سیارے سے کیا ہے جس کی چٹانی چادر نہیں ہے۔

Gliese 367 b کو ابتدائی طور پر NASA کے Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) کے ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے دریافت کیا گیا تھا۔ اس کے بعد کی تحقیق نے پیمائش کو بہتر بنایا ہے اور اس کے بڑے پیمانے اور رداس کا زیادہ درست تخمینہ فراہم کیا ہے۔ سیارے کا کمیت اب زمین کا 63٪ ہونے کا تعین کیا گیا ہے، اور اس کا رداس زمین کا 70٪ ہے۔

Gliese 367 b کے دلچسپ پہلوؤں میں سے ایک اس کی اصلیت ہے۔ یہ بہت کم امکان ہے کہ سیارہ اپنی موجودہ حالت میں تشکیل پائے۔ ایک امکان یہ ہے کہ یہ کسی سیارے کا مرکز ہے جس کی ابتدائی تشکیل کے دوران کسی تباہ کن واقعے یا دوسرے پروٹوپلینٹس کے ساتھ تصادم کے ذریعے اس کا پردہ چھن گیا تھا۔ ایک اور امکان یہ ہے کہ گلیز 367 بی پروٹوپلینیٹری ڈسک میں لوہے سے بھرپور خطے سے گھرا ہوا تھا جہاں سے یہ تشکیل پایا تھا۔

گوفو اور اس کی ٹیم کی جانب سے کی گئی تحقیق میں گلیز 367 سسٹم میں دو اور سیاروں کی موجودگی کا بھی انکشاف ہوا: گلیز 367 سی اور ڈی۔ ان اضافی سیاروں کی موجودگی اس تصور کی تائید کرتی ہے کہ یو ایس پی سیارے اکثر متعدد سیاروں والے نظاموں میں پائے جاتے ہیں، جو ممکنہ تشکیل کے منظرناموں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

Gliese 367 b exoplanets کی ایک منفرد کلاس کا رکن ہے جسے سپر مرکریز کہتے ہیں۔ ان سیاروں کی ساخت عطارد کی طرح ہے لیکن وہ بڑے اور گھنے ہیں۔ Gliese 367 b، خاص طور پر، اب تک دریافت ہونے والا سب سے گھنا یو ایس پی سیارہ ہے، جس میں آئرن کور اس کی کمیت کا 91 فیصد حصہ بناتا ہے۔

اگرچہ Gliese 367 b کی اصل اصل ایک معمہ بنی ہوئی ہے، اس کی غیر معمولی خصوصیات سیاروں کی تشکیل کے موجودہ ماڈلز کو چیلنج کرتی رہتی ہیں۔ اس دلچسپ exoplanet کے مزید مطالعے اور مشاہدات انتہائی حالات میں سیاروں کی تشکیل اور ارتقاء کے بارے میں قابل قدر بصیرت فراہم کر سکتے ہیں۔

ذرائع کے مطابق:

– The Astrophysical Journal Letters – “Company for the Ultra-High Density, Ultra-short Period Sub-Earth GJ 367 b: 11.5 اور 34 دنوں میں دو اضافی کم ماس سیاروں کی دریافت”

- یونیورسٹی آف ٹورن - ایلیسا گوفو، لیڈ مصنف

- ناسا کا گوڈارڈ اسپیس فلائٹ سینٹر - ناسا کا ٹرانزٹنگ ایکسوپلینیٹ سروے سیٹلائٹ

- یورپی جنوبی آبزرویٹری