اسپیس ایکس فالکن 9 راکٹ 21 اسٹار لنک سیٹلائٹ لانچ کرنے کے لیے

ایک SpaceX Falcon 9 راکٹ 21 Starlink انٹرنیٹ سیٹلائٹس کو کیلیفورنیا کے Vandenberg Space Force Base سے مدار میں بھیجے گا۔ لانچ آج صبح کے لیے مقرر ہے، راکٹ 3:47 بجے EDT پر روانہ ہوگا۔ تاہم، اگر وقت کام نہیں کرتا ہے، تو بیک اپ کے تین مواقع دستیاب ہیں۔

لانچ کو X پر ویب کاسٹ کیا جائے گا، جو پہلے ٹویٹر کے نام سے جانا جاتا تھا، جس کی کوریج لفٹ آف سے تقریباً پانچ منٹ پہلے شروع ہوتی ہے۔ اگر سب کچھ منصوبہ بندی کے مطابق ہوتا ہے تو، Falcon 9 کا پہلا مرحلہ بحفاظت زمین پر واپس آجائے گا، لانچ کے تقریباً 8.5 منٹ بعد ڈرون جہاز "Of Course I Still Love You" پر اترے گا۔ اس مخصوص راکٹ کا پہلا مرحلہ پہلے ہی 16 پروازیں مکمل کر چکا ہے، جو SpaceX کے دوبارہ استعمال کے ریکارڈ سے صرف ایک شرمیلی ہے۔

21 سٹار لنک سیٹلائٹ لانچ کے تقریباً 9 منٹ بعد فالکن 62.5 کے اوپری مرحلے سے بھیجے جائیں گے۔ یہ لانچ 75 میں SpaceX کے لیے 2023 ویں مداری مشن کی نشاندہی کرتا ہے، کیونکہ کمپنی کا مقصد سال کے آخر تک 100 اور 144 میں 2024 پروازیں کرنا ہے۔

اس سال اسپیس ایکس کی بنیادی توجہ سٹار لنک میگا کانسٹیلیشن کی تعمیر کر رہی ہے، جس کا مقصد عالمی انٹرنیٹ کوریج فراہم کرنا ہے۔ فی الحال، سٹار لنک تقریباً 4,900 آپریشنل سیٹلائٹس پر مشتمل ہے، اور یہ تعداد مستقبل میں بڑھتی رہے گی۔

ذرائع کے مطابق:

- Space.com

- Azernews