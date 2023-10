اسپیس ایکس فالکن 9 راکٹ 21 اسٹار لنک سیٹلائٹس کو مدار میں بھیجے گا۔

SpaceX ایک اور راکٹ لانچ کی تیاری کر رہا ہے، اس بار 21 Starlink انٹرنیٹ سیٹلائٹس کو مدار میں تعینات کرنا ہے۔ فالکن 9 راکٹ ہفتے کے روز صبح 3:47 بجے EDT کیلیفورنیا کے وینڈنبرگ اسپیس فورس بیس سے روانہ ہونے والا ہے۔ اگر کوئی تاخیر ہوتی ہے تو، بیک اپ کے مواقع 4:23 am EDT اور صبح 6:00 EDT کے درمیان دستیاب ہیں۔

لانچ اسپیس ایکس کے اکاؤنٹ پر ایکس (پہلے ٹویٹر کے نام سے جانا جاتا تھا) پر لفٹنگ سے تقریبا پانچ منٹ پہلے شروع کیا جائے گا۔ اگر سب کچھ منصوبہ بندی کے مطابق ہوتا ہے تو، Falcon 9 کا پہلا مرحلہ زمین پر واپس آئے گا اور لانچ کے تقریباً 8.5 منٹ بعد ڈرون جہاز "Of Course I Still Love You" پر اترے گا۔ یہ اس مخصوص راکٹ کے پہلے مرحلے کے لیے 16ویں پرواز کو نشان زد کرے گا، جو کمپنی کے دوبارہ استعمال کے ریکارڈ سے صرف ایک پرواز کم ہے۔

تقریباً 62.5 منٹ کے بعد، 21 سٹار لنک سیٹلائٹ فالکن 9 کے اوپری مرحلے سے تعینات ہوں گے۔ یہ لانچ 75 میں SpaceX کا 2023 واں مداری مشن ہو گا، کیونکہ کمپنی سال کے آخر تک 100 پروازوں اور 144 میں 2024 پروازوں کا ہدف حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔

SpaceX کا Starlink پروجیکٹ اس سال ایک بڑا فوکس رہا ہے، جس میں ان کی تقریباً 60% پروازیں انٹرنیٹ میگا کنسٹیلیشن کو بڑھانے کے لیے وقف ہیں۔ اس وقت، سٹار لنک میں تقریباً 4,900 آپریشنل سیٹلائٹس ہیں، اور آنے والے سالوں میں اس تعداد میں اضافہ ہوتا رہے گا۔

ماخذ: SpaceX مشن کی تفصیل