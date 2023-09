مخالفت میں نیپچون: کب اور کیسے آئس دیو کا مشاہدہ کریں۔

نیپچون، سورج سے آٹھواں سیارہ اور ہمارے نظام شمسی کا سب سے دور سیارہ، منگل، 19 ستمبر کو مخالف ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورج اور زمین کے ساتھ ایک سیدھی لائن میں ہوگا اور ہمارا سیارہ مرکز میں ہوگا۔ ایک اضافی بونس کے طور پر، نیپچون بھی اسی وقت زمین کے قریب ترین قریب پہنچ جائے گا، جسے پیریجی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس سے دور دراز کا سیارہ رات کے آسمان میں بڑا اور روشن نظر آئے گا، جس سے مشاہدے کا ایک اہم موقع ملے گا۔

نیو یارک سٹی سے، نیپچون تقریباً 6:58 pm EDT پر مشرق میں طلوع ہوگا اور چند گھنٹوں بعد دکھائی دے گا۔ آسمان میں اپنے بلند ترین مقام پر، بدھ، 12 ستمبر کو 51:20 بجے EDT کے قریب، نیپچون افق سے 46 ڈگری اوپر ہوگا۔ یہ مینس برج میں واقع ہوگا۔

تاہم، یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اگرچہ نیپچون پیریجی پر ہے، زمین اور برف کا دیو اب بھی ناقابل یقین حد تک دور ہیں۔ اس قریب ترین نقطہ نظر کے دوران، نیپچون اب بھی ہمارے سیارے سے تقریباً 2.7 بلین میل دور ہوگا۔ کچھ نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے، زمین اور مریخ 140 ملین میل کے اوسط فاصلے سے الگ ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مریخ اور زمین کے درمیان اوسط فاصلہ زمین اور نیپچون کے درمیان تقریباً 20 گنا زیادہ ہو سکتا ہے۔

اپنے بے پناہ فاصلے کی وجہ سے نیپچون کو آسمان میں کھلی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس کی چوڑائی 31,000 میل (50,000 کلومیٹر) ہے، جو زمین کے سائز سے تقریباً چار گنا زیادہ ہے، جو اسے ہمارے نظام شمسی کا چوتھا سب سے بڑا سیارہ بناتا ہے۔ تاہم، نیپچون کی مرئیت کے لیے دوربین یا معیاری دوربین اور سازگار موسمی حالات کے استعمال کی ضرورت ہوتی ہے۔

If you’re interested in observing Neptune or capturing photos of the night sky, there are various resources available. Space.com provides guides on the best telescopes, binoculars, cameras, and lenses for astrophotography. If you manage to photograph Neptune at opposition, you can even submit your images and details to [email protected] for the chance to share them with other space enthusiasts.

آخر میں، نیپچون کی مخالفت اور زمین سے قربت اس دور دراز برف کے دیو کو دیکھنے اور اس کا مطالعہ کرنے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتی ہے۔ مناسب سازوسامان کو استعمال کرنے اور مناسب جگہ تلاش کرنے سے، آسمان پر نظر رکھنے والے ہمارے نظام شمسی کے عجائبات کو دیکھ کر حیران رہ سکتے ہیں۔

